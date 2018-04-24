Все еще бесполезные: мэрия рассказала, сколько денег город потерял на паркоматах в центре

Андрей Альшевских. Парковки в Екатеринбурге станут платными к концу июля (если Госдума примет этот закон в мае). А пока паркоматы в центре города невероятно убыточные. Данными мэрии об этом поделился на своей станице в Facebook депутат Государственной думы и Заксобрания Свердловской области

«Всего в Екатеринбурге создано 2497 парковочных мест. Власти затратили на покупку и установку паркоматов порядка 55 миллионов рублей, — пишет Альшевских. — «Количество транзакций за 2017-й и первый квартал 2018 года — 181 тысяча с небольшим. Пользователи заплатили (внимание) свыше девяти миллионов рублей. При этом затраты на обслуживание техники составили 734 тысячи рублей».

Получается, что город потерял больше 47 миллионов рублей. Как это исправить?

— Есть несколько основных претензий к платным парковкам в Екатеринбурге, — считает автоэксперт Дмитрий Ларионов . — Самая главная — паркоматы не принимают наличные деньги. Да, там сейчас написано, что можно заплатить наличными через какую-то кассу, но это неправильно, поскольку такая возможность должна быть прямо у паркомата.

С автоэкспертом согласен и Альшевских:

«Городские власти не видят проблемы в том, что автоматы не принимают наличку, — поделился Альшевских. «Серый дом» предлагает взамен альтернативу: с деньгами можно расстаться, например, в кассах «Фрисби»».