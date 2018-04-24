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Все еще бесполезные: мэрия рассказала, сколько денег город потерял на паркоматах в центре
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Все еще бесполезные: мэрия рассказала, сколько денег город потерял на паркоматах в центре 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Парковки в Екатеринбурге станут платными к концу июля (если Госдума примет этот закон в мае). А пока паркоматы в центре города невероятно убыточные. Данными мэрии об этом поделился на своей станице в Facebook депутат Государственной думы и Заксобрания Свердловской области Андрей Альшевских.
«Всего в Екатеринбурге создано 2497 парковочных мест. Власти затратили на покупку и установку паркоматов порядка 55 миллионов рублей, — пишет Альшевских. — «Количество транзакций за 2017-й и первый квартал 2018 года — 181 тысяча с небольшим. Пользователи заплатили (внимание) свыше девяти миллионов рублей. При этом затраты на обслуживание техники составили 734 тысячи рублей».
Получается, что город потерял больше 47 миллионов рублей. Как это исправить?
— Есть несколько основных претензий к платным парковкам в Екатеринбурге, — считает автоэксперт Дмитрий Ларионов. — Самая главная — паркоматы не принимают наличные деньги. Да, там сейчас написано, что можно заплатить наличными через какую-то кассу, но это неправильно, поскольку такая возможность должна быть прямо у паркомата.
С автоэкспертом согласен и Альшевских:
«Городские власти не видят проблемы в том, что автоматы не принимают наличку, — поделился Альшевских. «Серый дом» предлагает взамен альтернативу: с деньгами можно расстаться, например, в кассах «Фрисби»».
Напомним, несмотря на то, что в Екатеринбурге уже четыре года существует платная парковка, водители-неплательщики до сих пор не получают штрафы.. Штрафы должно было выписывать специально созданное подразделение свердловского Минтранса — для этого нужно получить доступ к федеральной базе данных. Тут у властей появились сложности, но в мае они должны решиться.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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