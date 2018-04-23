Администрация Екатеринбурга заработала более девяти миллионов рублей на паркоматах

Более девяти миллионов рублей заработала администрация Екатеринбурга на платных парковках за прошлый год и первый квартал нынешнего. Местные активисты недоумевают, кто из автомобилистов до сих пор платит за парковочные места, ведь никаких штрафов за неуплату не начисляют. Об этом сообщило информагентство Ura.ru.

Самое смешное, что две машины с камерами, снимающие водителей на парковках, до сих пор ездят по городу. Они четыре года выполняют самую бессмысленную работу. Мне все-таки

кажется, что это нереальные цифры. Я не видел ни одного человека у паркоматов

— защитник прав автомобилистов Максим Едрышов.

Процесс поиска неплательщиков заходит в тупик

из-за того, что ГИБДД , ссылаясь на федеральный закон, не передает персональные данные автомобилистов администрации города.

По данным информагентства, затраты на обслуживание паркоматов составили 734,6 тысячи рублей. При этом через 78 паркоматов было осуществлено 181 324 транзакций за последние 15 месяцев.