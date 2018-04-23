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Гатчина, Выборг и Сосновый Бор поборются за призы
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Гатчина, Выборг и Сосновый Бор поборются за призы 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
Гатчина, Выборг и Сосновый Бор претендуют на победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
Состязание по благоустройству проводит Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России для поддержки проектов по созданию привлекательных городских пространств — повышающих качество жизни, привлекающих туристов, развивающих индустрию услуг, сохраняющих уникальные объекты наследия и красивые ландшафты.
Сосновый Бор направил на конкурс проект «Благоустройство приоритетной общественной территории „Сквер по улице Космонавтов г. Сосновый Бор Ленинградской территории“; Гатчина — „Проект „Бульвар науки“; Выборг — „Архитектурная концепция комплексного благоустройства зоны отдыха на Смоляном Мысе в границах исторического поселения федерального значения г. Выборг, 5“.
В случае победы Гатчина и Сосновый Бор получат до 100 млн рублей на реализацию своих проектов, Выборг — до 50 млн рублей.
Итоги конкурса будут подведены 18 мая. В результате будет выбрано 60 малых городов и 20 исторических поселений, которые получат поддержку из федерального бюджета.
В конкурсе могут участвовать малые города с численностью до 100 000 человек включительно, а также исторические поселения федерального, регионального значения за исключением административных центров и городов Федерального значения.
Муниципальные образования подают на рассмотрение конкурсной комиссии проект создания комфортной городской среды, включающий комплекс мероприятий по благоустройству одной или нескольких взаимосвязанных территорий общего пользования (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков и иных территорий). При оценке заявок будет учитываться степень и разнообразие форм вовлечения граждан; восстановление и сохранение историко-градостроительной и природной среды; меры по формированию идентичности территории и другим критериям. Реализация проектов, выбранных в ходе конкурса, должна способствовать устойчивому развитию комфортной городской среды, обеспечивать и поддерживать культурные, визуальные, пространственные, социально-экономические связи.
Общий призовой фонд конкурса — 5 млрд рублей.
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