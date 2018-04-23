80 аварийных деревьев уберут с улиц Вологды в этом году

Список деревьев, подлежащих сносу, составлен на основе информации ТОСов. Активисты проинспектировали территории в разных микрорайонах и выявили наиболее опасные экземпляры. В основном в список попали старые тополя. Их выкорчуют в течение года. Об этом рассказал журналистам заместитель Мэра Вологды — начальник Департамента городского хозяйства Антон Мусихин

Вопросы представителей вологодских масс-медиа вызвала обрезка деревьев по Пошехонскому шоссе. Тополя полностью лишись кроны, и выглядят, по мнению журналистов, странно. В связи с этим прозвучало предложение — все тополя в городе выкорчевать, а на их месте посадить деревья других пород.

«Деревья на Пошехонском шоссе подверглись омолаживающей обрезке. Такую процедуру периодически проходят все тополя, особенно вдоль аллей и магистральных улиц города. Они абсолютно здоровы, молодые побеги на них пойдут через год-полтора. Полная очистка города от тополей нецелесообразна, эти деревья лучше других очищают воздух, поэтому массово высаживать их начали еще в советские времена», — рассказал заместитель Мэра Вологды — начальник Департамента городского хозяйства Антон Мусихин.

В этом году в Вологде уберут 80 тополей в разных микрорайонах города, это старые аварийные деревья, представляющие опасность для людей и строений. Все деревья, которые вошли в список, обследованы. Известно, на чьей территории они растут и насколько серьезную опасность представляют.

За бюджетный счет будут снесены только те деревья, которые расположены на муниципальной земле. Максимальная сумма расходов на снос одного дерева не превысит 15 тысяч рублей.