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80 аварийных деревьев уберут с улиц Вологды в этом году
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80 аварийных деревьев уберут с улиц Вологды в этом году 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Список деревьев, подлежащих сносу, составлен на основе информации ТОСов. Активисты проинспектировали территории в разных микрорайонах и выявили наиболее опасные экземпляры. В основном в список попали старые тополя. Их выкорчуют в течение года. Об этом рассказал журналистам заместитель Мэра Вологды — начальник Департамента городского хозяйства Антон Мусихин.
Вопросы представителей вологодских масс-медиа вызвала обрезка деревьев по Пошехонскому шоссе. Тополя полностью лишись кроны, и выглядят, по мнению журналистов, странно. В связи с этим прозвучало предложение — все тополя в городе выкорчевать, а на их месте посадить деревья других пород.
«Деревья на Пошехонском шоссе подверглись омолаживающей обрезке. Такую процедуру периодически проходят все тополя, особенно вдоль аллей и магистральных улиц города. Они абсолютно здоровы, молодые побеги на них пойдут через год-полтора. Полная очистка города от тополей нецелесообразна, эти деревья лучше других очищают воздух, поэтому массово высаживать их начали еще в советские времена», — рассказал заместитель Мэра Вологды — начальник Департамента городского хозяйства Антон Мусихин.
В этом году в Вологде уберут 80 тополей в разных микрорайонах города, это старые аварийные деревья, представляющие опасность для людей и строений. Все деревья, которые вошли в список, обследованы. Известно, на чьей территории они растут и насколько серьезную опасность представляют.
За бюджетный счет будут снесены только те деревья, которые расположены на муниципальной земле. Максимальная сумма расходов на снос одного дерева не превысит 15 тысяч рублей.
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