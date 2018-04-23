Владимир Жидкин: До юга доведет хорошая дорога

Из Троицка можно будет выехать на Симферопольское шоссе

Трассу от поселения Московский до Калужского шоссе сдадут летом этого года. Об этом вчера рассказал «ВМ» руководитель Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин (на фото). Наше издание первым получило обновленную схему развития транспортной инфраструктуры ТиНАО.

Магистраль, которая соединит Московский и Калужку, является одной из самых протяженных на присоединенных территориях.

— Это одна из важных связок в Новой Москве . Она разгрузит дороги, которые идут вблизи Московской кольцевой автодороги, — отметил Владимир Жидкин. — Благодаря вводу новой трассы протяженностью более 20 километров можно будет свободно выезжать на МКАД и другие дороги.

Магистраль откроют 1 июля — в честь шестилетия присоединения территорий к Москве.

— Объект непростой, дорога имеет много пересечений, мы достаточно много времени и усилий потратили на освобождение земельных участков под строительство, — отметил глава департамента. — Работа была большой, но мы ее выполнили и теперь готовим подарок для жителей Новой Москвы.

На всем протяжении магистрали обустроят тротуары, появятся вдоль трассы энергосберегающие светильники и велодорожки. Также установят остановки общественного транспорта, по новой дороге проложат маршруты городские автобусы.

— Мы получаем обращения граждан, муниципальных депутатов, которые просят добавить маршруты автобусов. Вопрос прорабатывается столичным Департаментом трансопрта, — пояснил Владимир Жидкин.

Кроме того, в Новой Москве строится еще одна крупная поперечная связка. Глава ведомства заявил: первый этап трассы Солнцево — Бутово — Видное практически завершен.

— Первая очередь от Киевского шоссе с развязкой на самой магистрали до Коммунарки будет построена и открыта, — сообщил Владимир Жидкин.

После обустройства этого участка дороги, его откроют для движения транспорта. Сделать это планируют во втором полугодии 2018-го.

— Второй этап — от Коммунарки до Бутова — построят в 2020 году, — заявил он. Сама дорога строится вместе с новыми станциями Московского метрополитена. Сокольническая линия удлинится на четыре станции и пройдет до «Столбово». Кроме того, на присоединенных территориях идет реконструкция автомобильной дороги «М-3 Украина — город Московский — деревня Сосенки — деревня Ямонтово — аэропорт Остафьево», трассы от Минского до Боровского шоссе.

— Еще одна протяженная магистраль соединит Калужское шоссе и Щербинку, — рассказал Владимир Жидкин. — Ее протяженность составляет порядка 18 километров. Сейчас возводится первый этап трассы, летом стартует второй этап. Благодаря ее вводу можно будет быстро доехать от Троицка до Щербинки, до новой железнодорожной станции.

— Новая станция расположится между Силикатной и Щербинкой, — пояснил Владимир Жидкин. — По новой дороге можно будет выехать на Симферопольское шоссе. Это удобно для тех, кто планирует добираться до юга на авто.

Также в этом году начнут строить дороги от Марьино до Саларьево, Воскресенское — Каракашево — Щербинка и связку между Калужским шоссе и деревней Яковлево.

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