Будущее пластика — вторсырье: на химкинском заводе перерабатывают пластиковые бутылки

Будущее пластиковой бутылки ‐ вторичное сырье. При правильной утилизации простая пластиковая тара из‐под питьевой воды может превратиться в текстиль или, к примеру, в промышленную канистру. Но пока что большинство подобных отходов разлагаются в почве, а перерабатывается лишь 20%. Решить эту проблему может раздельный сбор отходов, который постепенно внедряется на территории подмосковного региона.

Все больше и больше специальных сеток появляется в подмосковных дворах. Использованные бутылки

из-под молочной продукции, тара для питьевой воды и канистры

из-под незамерзайки, то есть все отходы, которые сделаны из пластика, должны отправляться сюда. Но содержимое этой сетки не смешивают с остальным мусором и не вывозят на полигоны. Его ждет совсем другое будущее.

Примерно раз в три дня, в зависимости от наполнения, пластик из сеток пересыпают в мешки, загружают в фургон и отправляют на сортировочную базу. Из бутылок сначала выкачивают воздух — раньше это делали обычным кухонным ножом, теперь используют самодельный аппарат, затем всю тару вручную делят на три категории.

Пищевые бутылки ПЭТ из-под напитков, отдельно молочная бутылка ПЭТ,

ПНД-флаконы

— это так называемые шампуни, третья фракция — это канистры

из-под масла, незамерзайки и антифризов

— Денис Гальченко.

Отсортированный пластик идет под пресс, превращаясь в кипы, вес каждой — около 200 килограммов. Потом эти пластиковые кубы отправятся на переработку, а владелец сортировки получит порядка 30 рублей за один килограмм пластика. Компания «Экогрупп» в этом бизнесе новичок, всего год занимается сортировкой. Свою первую сетку под пластик установили в Лобне , а сейчас у них только в Химках более 90 точек. Причем за сбор пластика они не получают ни копейки.

Контейнеры мы производим сами, на своем производстве. Устанавливаем их, обслуживаем. Все это абсолютно бесплатно для жителей и администрации. Средства мы получаем за счет сдачи сырья на переработку

— Денис Гальченко.

Заводов по переработке в Подмосковье несколько. Один из них находится в Павловском Посаде. Именно здесь оказываются пластиковые бутылки из Химок.

Если говорить о том сырье, которое поступает к нам с митинской площадки, то оно характеризуется лучшим качеством, отсутствием загрязнения на нем. То сырье, которое мы сейчас видим у меня за спиной, оно поступило к нам с полигона. Оно более низкого качества

— Денис Гальченко.

Но все же на этом заводе берутся за переработку практически любых бутылок, кроме тех, где использовано много красителя. Например, красный пластик

из-под лимонада не переработать. Этикетка и пробка удаляются автоматически, а вот по цветам тару сортируют вручную. Дальше бутылки отправляются в дробилку, после чего пластик четыре раза промывается и сушится.

В результате переработки пластиковых бутылок, получаются

ПЭТ-хлопья, цвет которых зависит непосредственно от цвета самой бутылки. Но и это еще не конечный продукт всего процесса. В дальнейшем

ПЭТ-хлопья

превратятся в полиэфирное волокно, из которого сделают одежду или, например, синтепон.

Процесс переработки на этом заводе не останавливается ни на минуту, работают круглосуточно. Несмотря на это, предприятие использует свою мощность лишь на 30% — сырья не хватает, приходится привозить даже с Кавказа, лишь бы было что перерабатывать.

По статистике на западе в переработку уходит более 90% пластика, в России в пять раз меньше. Остальные бутылки, канистры и другая тара остаются в почве на полигонах, причем на века — ведь полное разложение пластика в природе занимает порядка пятисот лет.

Председатель областной организации «Экоконтроль» Ильдус Рахматулин рассказал «360», как экологическое воспитание поможет жителям и властям области избежать ошибок, связанных с переработкой мусора.