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Казанские бизнесмены подняли вопрос о скрытых охраняемых зонах
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Казанские бизнесмены подняли вопрос о скрытых охраняемых зонах 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Предприниматель, купивший в столице РТ участок под автосервис автосервис, обнаружил кабель в 10 тысяч вольт и уже пять лет не может вести строительство.
На 8-м совете по предпринимательству при президенте РТ разбирали проблему корректного отображения информации об охранных зонах.
«Продолжают обращаться предприниматели, которые приобрели участок под строительство, проведя предварительною проверку об обременении, а в при строительстве обнаружили, что здесь нельзя строить, а иногда и вообще вести какую-то деятельность», — обозначил проблему бизнес— омбудсмен при президенте РТ Тимур Нагуманов.
В РТ находятся 80 тыс. охранных зон, и далеко не все отмечены в документах, отметили в Совете по предпринимательству. Некоторые потому что представляют государственную тайну.
«В 2013 году я приобрел в Казани участок под автосервис. Юристы проверили — обременения нет, — рассказал бизнесмен Сергей Павлючков. — Взял кредит, выгрузил 300 КАМАЗов грунта. И тут оказалось, что через участок скрытно проходит кабель для торгового центра в 10 тыс. вольт, — рассказал Сергей Павлючков. — Пять лет пишу — в электросети, управление архитектуры — проблема не решается. Что я должен был сделать перед покупкой земли— разослать запросы в электросети, горгаз, водоканал, нефтяникам? Можно до седых волос ждать от них ответа. И в такой ситуации может оказаться каждый. По моему мнению, ресурсоснабжающие организации должны представлять информацию с исполком города, а оттуда она должна отправляться Росреестру».
В РТ находятся 80 тыс. охранных зон, и далеко не все отмечены в документах, отметили в Совете по предпринимательству. Некоторые потому что представляют государственную тайну.
«Полностью принимаю актуальность озвученной темы, — отреагировал президент РТ Рустам Минниханов. — Нам самим важно знать, какие коммуникации где проходят, в первую очередь для обеспечения безопасности. Есть опыт Москвы, Тюменской области, но есть и вопросы».
Он поручил отделу обеспечения ведения ЕГРН Росреестра по РТ в течение месяца наметить, как это должно работать, а мэру Казани рассмотреть ситуацию Сергея Павлючкова.
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