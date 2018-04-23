Казанские бизнесмены подняли вопрос о скрытых охраняемых зонах

Предприниматель, купивший в столице РТ участок под автосервис автосервис, обнаружил кабель в 10 тысяч вольт и уже пять лет не может вести строительство.

На 8-м совете по предпринимательству при президенте РТ разбирали проблему корректного отображения информации об охранных зонах.

«Продолжают обращаться предприниматели, которые приобрели участок под строительство, проведя предварительною проверку об обременении, а в при строительстве обнаружили, что здесь нельзя строить, а иногда и вообще вести какую-то деятельность», — обозначил проблему бизнес— омбудсмен при президенте РТ Тимур Нагуманов

В РТ находятся 80 тыс. охранных зон, и далеко не все отмечены в документах, отметили в Совете по предпринимательству. Некоторые потому что представляют государственную тайну.

«В 2013 году я приобрел в Казани участок под автосервис. Юристы проверили — обременения нет, — рассказал бизнесмен Сергей Павлючков. — Взял кредит, выгрузил 300 КАМАЗов грунта. И тут оказалось, что через участок скрытно проходит кабель для торгового центра в 10 тыс. вольт, — рассказал Сергей Павлючков. — Пять лет пишу — в электросети, управление архитектуры — проблема не решается. Что я должен был сделать перед покупкой земли— разослать запросы в электросети, горгаз, водоканал, нефтяникам? Можно до седых волос ждать от них ответа. И в такой ситуации может оказаться каждый. По моему мнению, ресурсоснабжающие организации должны представлять информацию с исполком города, а оттуда она должна отправляться Росреестру ».

В РТ находятся 80 тыс. охранных зон, и далеко не все отмечены в документах, отметили в Совете по предпринимательству. Некоторые потому что представляют государственную тайну.

Он поручил отделу обеспечения ведения ЕГРН Росреестра по РТ в течение месяца наметить, как это должно работать, а мэру Казани рассмотреть ситуацию Сергея Павлючкова.