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На кладбищах Рыбинского района нарушаются санитарные нормы
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На кладбищах Рыбинского района нарушаются санитарные нормы 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В ходе проверки сотрудники прокуратуры выяснили, что у администраций местных поселений нет проекта устройства мест погребений, что противоречит российскому законодательству. Также на кладбищах нет мусорных урн и площадок для контейнеров. На территории разбросаны венки и искусственные цветы. Канав для отвода воды нет.
Кроме того, администрация Рыбинска нарушила требования федерального закона. Оказалось, что у кладбища «Южное» нет собственника, оно не состоит на учете в администрации. Межевание участка под кладбище не проводили.
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