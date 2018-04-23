На кладбищах Рыбинского района нарушаются санитарные нормы 

В ходе проверки сотрудники прокуратуры выяснили, что у администраций местных поселений нет проекта устройства мест погребений, что противоречит российскому законодательству. Также на кладбищах нет мусорных урн и площадок для контейнеров. На территории разбросаны венки и искусственные цветы. Канав для отвода воды нет.
Кроме того, администрация Рыбинска нарушила требования федерального закона. Оказалось, что у кладбища «Южное» нет собственника, оно не состоит на учете в администрации. Межевание участка под кладбище не проводили.