Чем прославился диверсионный отряд Евгения Мирковского «Ходоки»

Уникальная методика диверсионной работы в тылу противника, которую использовал Герой Советского Союза Евгений Мирковский, до сих пор изучается современными российскими спецслужбами.

Толковый парень

Евгений Мирковский родился в 1904 году в Минске в семье мелкого чиновника. В 1925 году по комсомольскому набору был принят в ОГПУ. В 20-е годы западная граница СССР была самой напряженной точкой на карте молодого государства. Из соседней Польши Белоруссию регулярно проникали вооруженные группы шпионов и диверсантов. Мирковский ловил нарушителей границы, а также в составе отрядов советских органов госбезопасности забрасывался на польские территории. Толкового пограничника отправили учиться в Минское военно-пехотное училище. После его окончания Мирковский участвовал в войне против Польши. С весны 1941 года учился в московской Высшей школе НКВД.

«Белые призраки», они же «Ходоки»

После того как началась война, капитана Мирковского назначили командиром роты отдельной мотострелковой бригады особого назначения НКВД. Это был элитный спецназ Лубянки. Бригадой, созданной для ведения разведывательно-диверсионной деятельности в тылу противника, руководил легендарный Павел Судоплатов . Осенью 1941 года бойцы ОМСБОНа участвовали в минировании окраин Москвы , ряда зданий столицы и готовились к уличным боям в самом городе. Когда началась битва за Москву, в тыл противника начали отправлять отряды ОМСБОНа. Во главе одной из рот в ноябре 1941 года свое боевое крещение принял и Мирковский. В январе 1942 года в немецком тылу начал действовать отряд «белых призраков» — так немцы прозвали группу советских лыжников (спецотряд НКВД «Ходоки»), внезапно появлявшуюся в районах, где не было партизан. После совершения серии диверсий неуловимый отряд так же внезапно исчезал. Все попытки немцев выследить и блокировать «белых призраков» были неудачными. Советским диверсантам под командованием Мирковского порой приходилось за сутки преодолевать 80-100 километров, поэтому никто не мог предсказать, где они появятся вновь. «Ходоки» были набраны исключительно из спортсменов-лыжников, способных за ночь пробежать не меньше сотни километров.

В марте 1942 года 15 бойцов спецгруппы «Ходоки» направили за линию фронта на границу Белоруссии и Украины . Отряду было поручено вывести из строя железную дорогу Чернигов — Овруч. За месяц группа Мирковского прошла по немецким тылам порядка 600 километров и добралась до Житомирщины. В Житомитре «Ходоками» были взорваны электростанция, здание городского телеграфа, совершены другие диверсии. Финалом блестящей серии операций стал захват диверсантами в офицерской столовой Житомира гауптштурмфюрера СС Охта Армена. Через несколько дней в Житомире были взорваны нефтебазы и несколько зданий аэродрома. Ни одного из «Ходоков» немцам задержать не удалось. [С-BLOCK]

В другом районе Е. Мирковский провел операцию, которую до сих пор изучают в центрах спецназа, — без единого выстрела «Ходоки» уничтожили железнодорожную станцию Радча. Железнодорожные пути на станции восстанавливал венгерский батальон. Как выяснили разведчики, в боевом отношении по сравнению с немцами он был совершенно никудышным. Бойцам «Ходоков» удалось завербовать командира одного из охранных подразделений, заставив венгерского унтер-офицера провести на станцию диверсантов под видом рабочих. Бойцы Мирковского сняли часовых и заняли их места. Затем они бесшумно проникли в дом, где спали немецкие офицеры. Немцев беззвучно перебили. После этого заминировали и взорвали все станционные постройки. Движение по магистрали Овруч — Чернигов было парализовано в самый разгар Курской битвы.

Только за май 1943 года за линией фронта «Ходоки» пустили под откос несколько эшелонов с живой силой противника и боеприпасами, уничтожили около десятка грузовиков с солдатами, ремонтную базу с 49 автомобилями. Свыше двадцати раз отряд Мирковского выводил из строя подземный кабель, соединявший Берлин со штабом группы армии «Центр». [С-BLOCK]

Осенью 1943 года отряд Мирковского перемещается в Западную Белоруссию. Летом 1944 года после почти 2,5 лет нахождения в тылу врага он соединился с частями Красной Армии. За это время «Ходоки» (в отряде было немногим более 300 человек) уничтожили в общей сложности около 3 тысяч солдат и офицеров противника. На их счету свыше 50 пущенных под откос эшелонов, два сожженных на земле гитлеровских самолета и масса ценнейшей информации, направленной в Центр. В конце 1944 года Мирковский вернулся в Москву. Там он узнал о присвоении ему звания подполковника и получил боевые награды, в том числе Звезду Героя Советского Союза. В феврале 1945 года Мирковский во главе спецгруппы НКГБ снова направляется в Западную Украину и в Белоруссию, где действовали отряды украинских и белорусских националистов. Отряд Мирковского воевал также против так называемой армии освобождения Литвы . На границе Литвы и Пруссии Мирковский командовал спрецгруппой «Мхат», действовавшей с мая по август 1945 года под видом созданной немцами власовской банды.

Послевоенная служба героя