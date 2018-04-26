Вопросы обращения с ТКО обсудил врио губернатора в правительстве РФ

Руководитель региона доложил на совещании в Москве у заместителя председателя Правительства РФ Александра Хлопонина , что в прошлом году полигон ТКО, который принимал отходы Пскова и Псковского района, был закрыт в связи с отработанным ресурсом. В качестве временной меры потоки мусора были перераспределены на действующий полигон в Порховском районе, что вызвало обеспокоенность местных жителей. По их мнению, не соблюдаются экологические требования и превышаются объемы ввозимого мусора. Михаил Ведерников сообщил Александру Хлопонину, что поддержал предложение порховичей еще раз проверить законность использования полигона, соблюдение всех экологических норм и объемов мусораи обратился к вице-премьеру с просьбой направить в Порхов комиссию с участием представителей федеральных контрольных структур. Александр Хлопонин откликнулся на просьбу и взял вопрос в проработку.

Участники встречи также обсудили успешные российские практики по отбору региональных операторов, которые берут на себя организацию раздельного сбора мусора и переработку, создание предприятий по его вовлечению во вторичный оборот и автоматизированной информационной системы контроля перемещения мусора. По поручению врио Главы региона в ближайшее время с регионами, где реализуются успешные практики, будет налажен контакт.