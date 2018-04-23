На подмосковный полигон «Ядрово» привезли оборудование для монтажа системы дегазации 

Комплектующие для дренажных горизонтальных и вертикальных скважин доставлены на подмосковный мусорный полигон «Ядрово». Оборудование предназначено для вывода свалочного газа из полигона, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
В течение этой недели планируется прибытие еще двух машин с оборудованием, а также поступления грузовика со стичером, который сейчас находится на оформление в таможенном посту, пояснил представитель оператора полигона ТКО «Ядрово» Максим Конопко.
«Мы планируем приступить к работам на этой неделе. По графику, который предоставляет голландская сторона, их инженеры будут здесь завтра на полигоне с утра. Время установки системы сбора газа составляет 4-5 недель», — сказал Конопко, слова которого приводятся в сообщении.
Ранее из Голландии в Россию приехал большегруз с изоляционным материалом Trisoplast Mineral Liner. Он состоит из песка, бентонита и полимерной добавки, смешанных в определенном соотношении, и будет использован для гидроизоляции и газоизоляции газосборных колодцев. С помощью стичера в теле полигона будут сделаны 5 тыс. проколов и смонтированы вертикальные скважины.
Ранее в районе «Ядрово» был зафиксирован выброс свалочного газа, что в свою очередь вызвало распространение неприятного запаха и негодование местных жителей.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что полигон «Ядрово» рекультивируют, активная стадия работы должна завершиться к 15 июня. В ходе ежегодного обращения к жителям Воробьев назвал борьбу с незаконными свалками и наведение порядка на полигонах ТБО одним из приоритетов для подмосковного правительства. Он также обещал, что что «за допущенные нарушения владельцы полигона должны понести серьезную ответственность».