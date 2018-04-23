Обнаружена кроссплатформенная атака через зараженные RTF-документы

Эксперты из Trend Micro обнаружили спам-кампании вредоносных программ. Злоумышленники распространяли бэкдоры XTRAT и DUNIHI, а также вредоносную программу для сбора информации Loki, объединенную с Adwind RAT. Рост спам-рассылок эксперты наблюдали с 1 января по 17-е апреля 2017 года.

Эксперты Trend Micro определили две рассылки с разным набором вредоносных программ. В первой злоумышленники рассылали бэкдоры Adwind RAT, XTRAT вместе со шпионской программой Loki. Во втором сценарии спам-рассылки эксперты заметили использование VBScript с бэкдором DUNIHI. Обе спам-кампании использовали динамический DNS сервер «hopto [.] org». В качестве контейнера для инфекции злоумышленники выбрали документ RTF, который использовал уязвимость CVE-2017-11882 для доставки Adwind, XTRAT и Loki.

После того как пользователь открыл зараженный файл, происходит загрузка Loki с сайта «hxxp://steamer10theatre [.] org/wp-admin/js/ehe [.] exe». Затем Loki, как дроппер, загружает Adwind и XTRAT.

Загруженные файлы нарушают работу RAT (систему удаленного администрирования) с помощью таких возможностей бэкдора, как anti-AV и anti-VM, и получают контроль над зараженным устройством. Примечательно, что Adwind и XTRAT используют один C&C сервер: «junpio70 [.] hopto [.] org».

Первый вариант рассылки соединяется с сервером «badnulls [.] hopto [.] org:3011», а рассылка с DUNIHI использует «pm2bitcoin [.] com:62103.

»Рассылка разных вариаций вредоносных программ похожа на уловку, которая должна повысить шансы заражения устройства. Если одна вредоносная программа обнаружена, другая может остаться незамеченной, и закончить начатое”. — сообщает Trend Micro в своем отчете.

Кроссплатформенный бэкдор Adwind написан в Java, и используется злоумышленниками с 2013 года. Он представлен в виде платного сервиса, где клиенты платят за заражение устройств. Это многофункциональная программа для кражи пользовательских данных, шпионажа и захвата контроля над устройствами.

Японии, Австралии, С 1 января по 17 апреля Trend Micro зафиксировали 5535 новых заражений Adwind, большая часть из которых случилась в США Италии , Тайвани, Германии и Великобритании