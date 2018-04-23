Свалка вместо парка Авиаторов возмущает ростовчан

Автор снимков возмущается, парк превращается в свалку, а никому и дела нет. Урны переполнены, мусор валяется вокруг лавочек и разносится ветром. Ростовчане откликнулись на возмущение своеобразно, в основном посетовали что подобную картину они наблюдают частенько. Завязалась дискуссия, кто виноват? Посетители парка, ленящиеся донести бумажку до урны, или коммунальщики, эти самые урны не опустошающие.

«Может, дело не в хозяине, а в людях, которые привыкли, что за ними все уберут?» «Люди людьми, а урны-то никто не чистит», — посетовали ростовчане.

В отзывах на популярном туристическом сервисе про парк Авиаторов пишут отнюдь не хвалебные оды. «Воруют сумки и вещи из машин на парковке. Будьте осторожны. В целом парк не очень ухоженный, грязные речки, мусор на дороге.», «Пока едешь по велодорожке вокруг всё чисто и культурно, но стоит свернуть на тропинку, как обнаруживаешь мусор.» Некоторые авторы даже назвали его «Парк бродячих стай».