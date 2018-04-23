В Новосибирске состоится Координационный совет по вопросам фармацевтической и медицинской промышленности 

27 апреля 2018 года Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров посетит с рабочей поездкой Новосибирскую область.
В ходе визита глава Минпромторга России проведет заседание Координационного совета по промышленности «Совершенствование мер поддержки инновационных проектов в фармацевтической и медицинской промышленности», а также посетит предприятия АО «Технопарк Новосибирского Академгородка» и АО «Инновационный медико-технологический центр». Кроме того, Министр встретится с Врио Губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым и обсудит перспективы развития региона.
По итогам мероприятия Денис Мантуров пообщается с представителями СМИ совместно с Врио Губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым.