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В Новосибирске состоится Координационный совет по вопросам фармацевтической и медицинской промышленности
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В Новосибирске состоится Координационный совет по вопросам фармацевтической и медицинской промышленности 

Министерство промышленности и торговли РФ 1 час назад
Фото: Министерство промышленности и торговли РФ
27 апреля 2018 года Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров посетит с рабочей поездкой Новосибирскую область.
В ходе визита глава Минпромторга России проведет заседание Координационного совета по промышленности «Совершенствование мер поддержки инновационных проектов в фармацевтической и медицинской промышленности», а также посетит предприятия АО «Технопарк Новосибирского Академгородка» и АО «Инновационный медико-технологический центр». Кроме того, Министр встретится с Врио Губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым и обсудит перспективы развития региона.
По итогам мероприятия Денис Мантуров пообщается с представителями СМИ совместно с Врио Губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым.
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