Институт Гидропроект из Сокола принял участие в форуме «Многомерная Россия» 

Специалисты АО «Институт Гидропроект», которое находится на Волоколамском шоссе, приняли участие в III Межотраслевом информационно-технологическом форуме «Многомерная Россия-2018. Industry 4.0: цифровая трансформация промышленной инфраструктуры».
«Представители Гидропроекта рассказали о применении технологий многомерного моделирования на примере объектов энергетики. Институт много лет применяет эту технологию при проектировании гидроэнергетических и водохозяйственных объектов», — говорится в сообщении пресс-службы АО.
Форум «Многомерная Россия» — коммуникационная площадка для обмена опытом по использованию виртуальных моделей инженерных сооружений и территорий для более эффективного решения различных задач в ключевых отраслях экономики РФ, включая ТЭК. (ео)