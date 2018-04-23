Институт Гидропроект из Сокола принял участие в форуме «Многомерная Россия»

Специалисты АО «Институт Гидропроект», которое находится на Волоколамском шоссе, приняли участие в III Межотраслевом информационно-технологическом форуме «Многомерная Россия-2018. Industry 4.0: цифровая трансформация промышленной инфраструктуры».

«Представители Гидропроекта рассказали о применении технологий многомерного моделирования на примере объектов энергетики. Институт много лет применяет эту технологию при проектировании гидроэнергетических и водохозяйственных объектов», — говорится в сообщении пресс-службы АО.