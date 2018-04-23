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Институт Гидропроект из Сокола принял участие в форуме «Многомерная Россия»
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Институт Гидропроект из Сокола принял участие в форуме «Многомерная Россия» 

Управа района Сокол города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Специалисты АО «Институт Гидропроект», которое находится на Волоколамском шоссе, приняли участие в III Межотраслевом информационно-технологическом форуме «Многомерная Россия-2018. Industry 4.0: цифровая трансформация промышленной инфраструктуры».
«Представители Гидропроекта рассказали о применении технологий многомерного моделирования на примере объектов энергетики. Институт много лет применяет эту технологию при проектировании гидроэнергетических и водохозяйственных объектов», — говорится в сообщении пресс-службы АО.
Форум «Многомерная Россия» — коммуникационная площадка для обмена опытом по использованию виртуальных моделей инженерных сооружений и территорий для более эффективного решения различных задач в ключевых отраслях экономики РФ, включая ТЭК. (ео)
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