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Драка с использованием канцелярского ножа в Lotte Plaza попала на видео
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Драка с использованием канцелярского ножа в Lotte Plaza попала на видео 

360tv.ru 1 час назад
В центре Москвы в торговом центре Lotte Plaza подрались два мужчины. Очевидцы говорят, что из‐за женщины. В драке один из них использовал острый как бритва канцелярский нож. Об этом сообщил Telegram‐канал Hue.
В результате произошедшей поножовщины один из участников конфликта был сильно изранен. Его кровью был обильно испачкан пол на площадке около лифтов. В итоге он упална пол, но через-какое-то время мог подняться сам. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что растерянная женщина, из-за которой, говорят, и повздорили мужчины, мечется по холлу, но помешать драке не в силах.
Подоспевший охранник тоже сделать ничего не мог. Его действия ограничились наблюдением за поножовщиной.
В итоге драчуны разошлись в разные стороны. Израненного мужчину увела с собой женщина. На полу осталась лужа крови.
В одном из кафе Новосибирска произошла кровавая поножовщина. Из‐за двух ранений в бедро скончался 30‐летний мужчина. Все участники драки — гости России из ближнего зарубежья.
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