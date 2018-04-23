Драка с использованием канцелярского ножа в Lotte Plaza попала на видео

В центре Москвы в торговом центре Lotte Plaza подрались два мужчины. Очевидцы говорят, что из‐за женщины. В драке один из них использовал острый как бритва канцелярский нож. Об этом сообщил Telegram‐канал Hue.

В результате произошедшей поножовщины один из участников конфликта был сильно изранен. Его кровью был обильно испачкан пол на площадке около лифтов. В итоге он упална пол, но через-какое-то время мог подняться сам. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что растерянная женщина, из-за которой, говорят, и повздорили мужчины, мечется по холлу, но помешать драке не в силах.

Подоспевший охранник тоже сделать ничего не мог. Его действия ограничились наблюдением за поножовщиной.

В итоге драчуны разошлись в разные стороны. Израненного мужчину увела с собой женщина. На полу осталась лужа крови.