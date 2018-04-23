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Власти Нижегородской области предлагают выпускать из приютов стерилизованных собак
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Власти Нижегородской области предлагают выпускать из приютов стерилизованных собак 

ТАСС 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 апреля. /ТАСС/. Власти Нижегородской области предлагают законодательно разрешить выпуск на волю стерилизованных и неагрессивных собак из приютов. Об этом сообщил в понедельник журналистам врио губернатора региона Глеб Никитин.
"Мы сейчас предполагаем внести поправку в федеральный закон, позволяющую так называемый «возвратный метод», — сказал он, отметив, что в настоящее время подобная норма имеется в местном законодательстве, но на общегосударственном уровне не прописана. Однако, по словам Никитина, она доказала свою эффективность на практике.
Суть поправки заключается в следующем: пойманная бездомная собака помещается в приют, где ее стерилизуют и вакцинируют. После этого животное отпускают обратно на волю при условии неагрессивного поведения. Между тем, в федеральном законодательстве такая возможность не прописана и, соответственно, не действует во многих других регионах, где подобной нормы не содержится в местных законах. В итоге, помещенное в приют животное или находится там до смерти или отдается новому хозяину. А найти последнего не всегда возможно.
"Есть научные данные, что рост популяции безнадзорных животных при таком «невозвратном способе», происходит на 60%", — сказал Никитин. В то же время, при «возвратном способе», который применяется в Нижегородской области, происходит падение популяции на 40%. «Мы с одной стороны демонстрируем гуманное отношение к животным, с другой — делаем безопасными наши улицы и на мой взгляд, это практика заслуживает того, чтобы быть растиражированной», — сказал врио губернатора. Он заметил, что в ближайшее время с подобной инициативой выступит Законодательное собрание Нижегородской области.
"Дискуссия, думаю, будет достаточно острой: есть коллеги, которые имеют другие аргументы по этому вопросу", — отметил, в свою очередь, депутат Госдумы Денис Москвин. Он выразил надежду на то, что законодательная инициатива в конечном итоге имеет все шансы быть принятой.
Вместе с Никитиным парламентарий посетил в понедельник местный центр «Зоозащита НН» и благотворительный фонд «Сострадание НН». Директор этих организаций Владимир Гройсман рассказал, что в ряде регионов страны все готово к введению действующей в Нижегородской области практики. «К нам приезжают из других регионов: изучают методику отлова собак, стерилизации», — сказал он.
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