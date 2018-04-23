В Москве возросло число жалоб на домашнее насилие 

Число жалоб о домашнем насилии в Москве резко выросло после вступления в силу закона о декриминализации побоев. Это сообщила сегодня в Мосгордуме уполномоченный по правам человека в столицы Татьяна Потяева. Президент подписал закон в феврале прошлого года, и, по сведениям аппарата омбудсмена, в минувшем году количество заявлений на побои увеличилось на 27%. По словам Потяевой, поступают сообщения о бытовом насилии не только в отношении женщин, но и детей. Более того, в последнее время все чаще побоям в семье подвергаются глубоко пожилые люди.