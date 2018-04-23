Страх перед Россией или страх перед Западом?

Не прошло и суток с момента бомбардировки Сирии силами союзников, как за ужином наш разговор сразу переключился на эту тему и на обсуждение роли России в нынешних событиях. Кто-то сказал: «В последнее время (по каким причинам, не так важно) я регулярно смотрю телеканал Russia Today (который выходит на нескольких иностранных языках, но не на русском). Он действительно предлагает собственную ни на что не похожую версию происходящего. Мало того что они критикуют Запад — они делают это через посредство самих же его представителей. Результаты просто невероятные. Cобираются показания активистов, политиков, НПО, чтобы всем продемонстрировать, что даже сами жители Запада не согласны с тем, что говорят и делают их политики и чиновники». На мгновение оставим в стороне главную тему, послужившую поводом для этой дискуссии (ситуацию в Сирии).

В существовании российской пропаганды нет ничего из ряда вон выходящего. У Запада (то есть у нас) она тоже имеется. Но здесь есть два фундаментальных различия. Точнее, три. И неплохо бы в них разобраться, дабы впредь избегать недоразумений и более серьезных оплошностей.

Различие первое. В своем изложении событий Запад всегда использовал и продолжает использовать российских диссидентов. Но как правило этим диссидентам либо самим пришлось бежать из страны, либо они подвергались гонениям, либо дело заканчивалось летальным исходом (ну или почти летальным, как в случае Скрипаля). Нынешней России, а прежде Советскому Союзу (это смешение преднамеренное), не составляет большого труда находить тех, кто готов встать на ее сторону. Здесь на Западе нет недостатка в критиках, которые всегда готовы свидетельствовать против построенной нами модели общества.

Различие второе. На Западе, особенно в среде умеренных левых, окончание холодной войны, выигранной проклятым республиканцем ( Рональдом Рейганом ), бесчувственной консерваторшей (Тэтчер) и католическим лидером (Папой Иоанном Павлом II), привело к появлению теории, суть которой заключалась примерно в следующем: теперь, когда Советский Союз рухнул, НАТО и все прочие организации, которые несут в себе идею капиталистического Запада, ополчившегося против своих врагов, перестают себя оправдывать. Нет причин бояться или провоцировать Россию. Сколько бы поляки или финны ни пытались им объяснять (с завидным упорством в Брюсселе ), что проблема носит не только идеологический, но и культурный и исторический характер и что Россия не переставала быть той, кем она всегда была, они не хотели слушать. Победителей нужно было покорить, иначе они возобладают снова.

Различие третье. Мир, и особенно Запад, не будет лучше, если нас всех будут стричь под одну гребенку либо при всех несходствах заставят молчать. Утверждаю: ничуть не лучше. Плюрализм — одна из определяющих характеристик человечества. Однако нужно и важно понимать, что здесь, на Западе, есть те, кто недолюбливает нашу модель общества и образ жизни в такой же степени, в какой и наши враги. Борьба за мировую идею (западные представления о мире) еще не окончена. Война далека от своего победного конца. Слышите, Фукуяма? Даже та, что ведется среди нас самих.

P. S. Различие четвертое. Если мы хотим привлечь на свою сторону те поколения, которые даже не помнят о падении стены, необходимо снова взяться за объяснение ценности либеральных обществ. Не повторяя ошибок прошлого.