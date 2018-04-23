Ещё
Сезон навигации на Северном речном вокзале откроется 24 апреля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сезон навигации на Северном речном вокзале откроется 24 апреля 

Управа района Молжаниновский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
Во вторник, 24 апреля, в Московском регионе состоится открытие навигационного периода. Администрация Северного речного вокзала подготовила для жителей столицы праздничную программу, которая состоится в субботу, 28 апреля. Гостей ждут в 11.30 на Ленинградском шоссе, 51.
— По сложившейся доброй традиции прогулки на речных теплоходах являются излюбленным видом отдыха. В данной связи нельзя оставить без внимания и обеспечение безопасности судоходства, как в пути следования, так и непосредственно на самом борту теплохода, — напоминает представитель линейного отдела МВД России на водном транспорте.
Напомним, при установлении нарушений со стороны судовладельцев, связанных с превышением установленной пассажировместимости судна, а также нарушений при реализации алкогольной продукции, необходимо зафиксировать указанные факты любыми доступными способами и сообщить в дежурную часть линейного отдела МВД России на водном транспорте по телефону 8 (499) 720-60-61 либо написать заявление в отделе полиции. (то)
Управа района Молжаниновский города Москвы: последние новости
Жители Молжаниновского обследуют зрение Народный парк на 3-й Подрезковской очистят от мусора Жители района привели в порядок народный парк на 3-й Подрезковской
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось видео вылетевшего в полете иллюминатора29
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении287
На Москву обрушится торнадо26
Венгрия заблокировала заседание Украина — НАТО79
Назван преемник Саргсяна23
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:18
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»
Украина Происшествия
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
02:07
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир
Украина Статьи
00:12
Умер Сергей Тупикин
Шоу-бизнес Происшествия
02:20
Шотландец поплатился за зигующего мопса
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение