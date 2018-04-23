Сезон навигации на Северном речном вокзале откроется 24 апреля

Во вторник, 24 апреля, в Московском регионе состоится открытие навигационного периода. Администрация Северного речного вокзала подготовила для жителей столицы праздничную программу, которая состоится в субботу, 28 апреля. Гостей ждут в 11.30 на Ленинградском шоссе, 51.

— По сложившейся доброй традиции прогулки на речных теплоходах являются излюбленным видом отдыха. В данной связи нельзя оставить без внимания и обеспечение безопасности судоходства, как в пути следования, так и непосредственно на самом борту теплохода, — напоминает представитель линейного отдела МВД России на водном транспорте.

Напомним, при установлении нарушений со стороны судовладельцев, связанных с превышением установленной пассажировместимости судна, а также нарушений при реализации алкогольной продукции, необходимо зафиксировать указанные факты любыми доступными способами и сообщить в дежурную часть линейного отдела МВД России на водном транспорте по телефону 8 (499) 720-60-61 либо написать заявление в отделе полиции. (то)