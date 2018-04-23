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Матвиенко поблагодарила Боснию и Герцеговину за отказ присоединиться к санкциям против РФ
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Матвиенко поблагодарила Боснию и Герцеговину за отказ присоединиться к санкциям против РФ 

ТАСС 1 час назад
САРАЕВО, 23 апреля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поблагодарила Боснию и Герцеговину за отказ присоединиться к антироссийским санкциям.
"Мы искренне ценим независимую, самостоятельную, внешнеполитическую линию вашей страны, в том числе принципиальный отказ Боснии и Герцеговины присоединиться к нелигитимным ограничительным мерам, санкциям в отношении России", — заявила в понедельник Матвиенко, выступая в Палате народов Парламентской ассамблеи (парламента) Боснии и Герцеговины (БиГ).
Матвиенко во главе делегации сенаторов находится с визитом в БиГ. Это первый визит председателя верхней палаты российского парламента в эту балканскую страну, ее выступление стало первым выступлением в ассамблее зарубежного спикера.
Матвиенко подтвердила, что углубление связей с государствами юго-восточной Европы «является одним из приоритетов российской внешней политики на европейском направлении». «Балканы для нас — это не просто географическое или политическое понятие, нас связывают многовековая общая история, культура, язык и религия чувство дружбы и взаимопонимание, эти фундаментальные основы помогают совместно открывать новые горизонты сотрудничества и искать ответы на сложные вызовы современности», — заверила председатель СФ.
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