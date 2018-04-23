Ещё
В 2017 году транзитные грузовые перевозки в Финляндию через Казахстан выросли более чем наполовину
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В 2017 году транзитные грузовые перевозки в Финляндию через Казахстан выросли более чем наполовину 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
С ноября 2017 года отправлено 30 контейнерных поездов по маршрутам Сиань (КНР) — Коувола (Финляндия), Коувола (Финляндия) — Сиань (КНР), Вяртсиля (Финляндия) — Корлы (КНР).
В рамках заседания рабочей группы Казахстана и Финляндии по транспорту и логистике стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в сфере гражданской авиации. Финская сторона выразила заинтересованность в выполнении прямых рейсов Астана — Хельсинки на постоянной основе. В том числе участники встречи обсудили содержание нового соглашения о воздушном сообщении, подписание которого запланировано в мае текущего года.
Сопредседателями заседания выступили директор Департамента развития транзита и транспортной логистики Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан Серик Башимов и директор Департамента развития Министерства транспорта и связи Финляндской Республики Мурто Ристо.
РЖД-Партнер: последние новости
США готовы отменить санкции в отношении UC Rusal, если Дерипаска откажется от контроля компании В Казани разработали приложение, блокирующее музыку у железной дороги Новый вагон пустят по БАМу в Находку
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось видео вылетевшего в полете иллюминатора29
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении287
На Москву обрушится торнадо26
Венгрия заблокировала заседание Украина — НАТО79
Назван преемник Саргсяна23
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:18
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»
Украина Происшествия
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
02:07
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир
Украина Статьи
00:12
Умер Сергей Тупикин
Шоу-бизнес Происшествия
02:20
Шотландец поплатился за зигующего мопса
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение