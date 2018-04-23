В 2017 году транзитные грузовые перевозки в Финляндию через Казахстан выросли более чем наполовину 

С ноября 2017 года отправлено 30 контейнерных поездов по маршрутам Сиань (КНР) — Коувола (Финляндия), Коувола (Финляндия) — Сиань (КНР), Вяртсиля (Финляндия) — Корлы (КНР).
В рамках заседания рабочей группы Казахстана и Финляндии по транспорту и логистике стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в сфере гражданской авиации. Финская сторона выразила заинтересованность в выполнении прямых рейсов Астана — Хельсинки на постоянной основе. В том числе участники встречи обсудили содержание нового соглашения о воздушном сообщении, подписание которого запланировано в мае текущего года.
Сопредседателями заседания выступили директор Департамента развития транзита и транспортной логистики Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан Серик Башимов и директор Департамента развития Министерства транспорта и связи Финляндской Республики Мурто Ристо.