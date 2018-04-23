Власти Казани открестились от обязанности охранять кладбища города 

В мэрии Казани в ответ на запрос «Татар-информ» заявили, что охрана кладбищ города не входит в задачи управления по организации ритуальных услуг столицы Татарстана. Журналисты интересовались, охраняется ли городом Арское кладбище, где ранее неизвестные болгаркой выпили кованую ограду семейной могилы купца-старообрядца Павла Суслова, который был похоронен в 1885 году. В мэрии ссылаются на Положение, где говорится, что специалисты подразделения несут лишь «управленческие функции в реализации вопросов местного значения», когда дело касается содержания мест захоронения и, в целом, организации ритуальных услуг. О вандализме на Арском кладбище «Казанский репортер» рассказывал чуть раньше.