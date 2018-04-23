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Жители района привели в порядок народный парк на 3-й Подрезковской
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Жители района привели в порядок народный парк на 3-й Подрезковской 

Управа района Молжаниновский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
В субботу, 21 апреля, во всей столице прошел второй общегородской субботник. В Молжаниновском площадкой акции стал народный парк, расположенный на улице 3-я Подрезковская, 14.
— Сегодня на очередном субботнике совместными усилиями управы района, депутатов, администрации МО, общественных советников, ГБУ «Жилищник», ГКУ ИС и жителей района приведена в порядок территория народного парка. Спасибо всем участникам, — поделился на своей странице в Facebook глава управы района Артур Силиверстов.
Весь необходимый инвентарь (грабли, лопаты, мусорные мешки, перчатки и прочее) выдавался на месте. (то)
Управа района Молжаниновский города Москвы: последние новости
Сезон навигации на Северном речном вокзале откроется 24 апреля Народный парк на 3-й Подрезковской очистят от мусора В центре госуслуг Молжаниновского самыми благоприятными днями для посещения стали четверг и воскресенье
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