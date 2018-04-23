Жители района привели в порядок народный парк на 3-й Подрезковской

В субботу, 21 апреля, во всей столице прошел второй общегородской субботник. В Молжаниновском площадкой акции стал народный парк, расположенный на улице 3-я Подрезковская, 14.

— Сегодня на очередном субботнике совместными усилиями управы района, депутатов, администрации МО, общественных советников, ГБУ «Жилищник», ГКУ ИС и жителей района приведена в порядок территория народного парка. Спасибо всем участникам, — поделился на своей странице в Facebook глава управы района Артур Силиверстов.

Весь необходимый инвентарь (грабли, лопаты, мусорные мешки, перчатки и прочее) выдавался на месте. (то)