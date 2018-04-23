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Секс с Анфисой Чеховой: телеведущая показала грудь
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Секс с Анфисой Чеховой: телеведущая показала грудь 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Звезда доказала, что полностью оправилась от развода и готова к новым романам.
За последний год в жизни Анфисы много, что поменялось. Она развелась с мужем, сильно похудела и кардинально поменяла стиль. Кажется вернулась та самая Анфиса, которая «знает о сексе все».
На днях телеведущая поделилась с поклонниками «горячей» фоточкой с отдыха. Как и десять лет назад, та показала роскошную грудь.
На смелый кадр звезда решилась, отдыхая на одном из популярных курортов на Бали — в Убуде. Анфиса вдруг решила устроить мини-стриптиз в своем гостиничном номере… И вручив подруге телефон, начала медленно стягивать с себя майку. Эх, не хватило только музыки! Иначе у Анфисы были бы все шансы затмить легендарный танец Ким Бейсингер в «Девять с половиной недель».
«Сказки Шехерезады», — подписала свой фотосет Чехова.
Любопытно, что фотографии тут же набрали почти 30 тысяч лайков и десятки комментариев. Большинство отметили, как сильно похудела звезда, а также ее матовый баллийский загар.
«Красоточка», «Анфиса, ты в последние прямо расцвела», «Узнаю прежнюю Анфису», — писали они.
Напомним, на Бали Чехова отправилась с подругами, заявив, что отдых на райском острове — это именно то, что ей сейчас нужно… Развод с мужем Гурамом Баблишвили, с которым та прожила почти пять лет, звезда оформила еще в прошлом году. При этом, супруги смогли сохранить приятельские отношения и даже поздравляют друг друга с праздниками.
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