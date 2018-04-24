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Парк «Березовая роща» объединил более 600 человек
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Парк «Березовая роща» объединил более 600 человек 

Управа района Хорошевский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
Окружную площадку субботника в САО — парк «Берёзовая роща» — посетили более 600 человек. К уборке территории помимо коммунальных служб присоединились активные жители района и округа, а также студенты вузов.
— Исполнилась наша мечта, — говорит жительница проезда Берёзовой Рощи Надежда Лебедева, пришедшая в парк с пятилетним сыном Максимом. — Мы давно хотели прийти на субботник, но как-то не получалось. У нас нет своей дачи, и мы буквально каждый день гуляем в этом парке. Хочется, чтобы здесь был порядок. Мы отодвигаем листья от дорожек, подметаем мусор. Старший сын сейчас в школе, но скоро тоже придет сюда.
Всем участникам выдали лопаты, грабли, метлы, мешки для мусора, перчатки. На центральной аллее мастера полевой кухни угощали всех гречневой кашей с тушёнкой и чаем. Также в этот день на территории парка прошли посадки молодых деревьев. (то)
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