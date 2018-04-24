Парк «Березовая роща» объединил более 600 человек

Окружную площадку субботника в САО — парк «Берёзовая роща» — посетили более 600 человек. К уборке территории помимо коммунальных служб присоединились активные жители района и округа, а также студенты вузов.

— Исполнилась наша мечта, — говорит жительница проезда Берёзовой Рощи Надежда Лебедева, пришедшая в парк с пятилетним сыном Максимом. — Мы давно хотели прийти на субботник, но как-то не получалось. У нас нет своей дачи, и мы буквально каждый день гуляем в этом парке. Хочется, чтобы здесь был порядок. Мы отодвигаем листья от дорожек, подметаем мусор. Старший сын сейчас в школе, но скоро тоже придет сюда.

Всем участникам выдали лопаты, грабли, метлы, мешки для мусора, перчатки. На центральной аллее мастера полевой кухни угощали всех гречневой кашей с тушёнкой и чаем. Также в этот день на территории парка прошли посадки молодых деревьев. (то)