Реконструкция аэропорта Чебоксар начнется в конце 2018 г

ЯЛТА, 23 апр — РИА Новости . Реконструкция единственного на территории Чувашии аэропорта «Чебоксары», где за последние годы резко вырос пассажиропоток, начнется в конце 2018 года, ее планируется завершить в течение трех лет, сообщил в интервью РИА Новости на полях IV Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) глава Чувашии Михаил Игнатьев

Аэропорт «Чебоксары» — единственная воздушная гавань на территории республики, население которой превышает 1,2 миллиона человек. Аэропортовый комплекс рассчитан на обслуживание 300 тысяч пассажиров в год и включает одну взлетно-посадочную полосу, которая принимает воздушные судна I класса (75 тонн и больше).

"Реконструкция начнется в конце этого года. В течение трех лет мы ожидаем увидеть обновленный терминал", — сказал Игнатьев.

Он пояснил, что по итогам 2017 года пассажиропоток составил 250 тысяч человек, хотя еще три года назад он был на уровне 30 тысяч пассажиров в год. По итогам трех месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил еще 30%.

"Эскизный проект прошел обсуждение. Возможно, при последующей разработке проектно-сметной документации, с учетом существующего роста пассажиропотока будут приняты отдельные дополнительные решения", — сказал глава Чувашии.

Он также отметил, что уже в этом году у аэропортового комплекса появится парковка для автомобилей, которой до этого не было.