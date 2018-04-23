Главному архитектору Москвы вручили награду международного конкурса за акварель с парком «Зарядье» 

Конкурс и церемония награждения прошли в США.
Жюри международного конкурса «Архитектура в Перспективе» вручили главному архитектуру Москвы Сергею Кузнецову награду за акварель «Строительство здания Филармонии».
— Работа Сергея Кузнецова победила в одной из одиннадцати номинаций конкурса — «Наблюдения», — сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.
Отмечается, что в этой номинации принимают участие пленэрные эскизы, зарисовки архитектурных деталей, зданий и топографические иллюстрации.
На акварели можно увидеть процесс строительства концертного зала филармонии в парке «Зарядье», открытие которой запланировано на лето 2018 года, передает ТАСС.
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