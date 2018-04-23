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Центральные улицы Воронежа перекроют на три вечера из-за репетиций Парада Победы
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Центральные улицы Воронежа перекроют на три вечера из-за репетиций Парада Победы 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Они традиционно пройдут на площади Ленина. В центре Воронеже на три вечера перекроют движение из-за репетиций Парада Победы, которые пройдут на площади Ленина 28 апреля, 3 и 5 мая. Об этом сообщили в мэрии в понедельник, 23 апреля. Движение и парковку автомобилей на площади Ленина, улицах Кирова и Платонова 28 апреля и 3 мая запретят с 20.00 до 22.00. В день генеральной репетиции парада 5 мая ограничения будут действовать с 17.00 до 19.00. В репетиции примут участие пешие моторизованные колонны 20-й гвардейской армии, курсанты военно-воздушной академии им. Жуковского и Гагарина и комендатура воронежского гарнизона.
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