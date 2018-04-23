Нижегородские депутаты внесут в ГД проект о возврате собак в среду обитания

В пресс-службе пояснили, что в настоящее время в Нижегородской области действует законодательная норма, позволяющая выпускать вакцинированных, стерилизованных, неагрессивных животных в среду обитания, а действующее федеральное законодательство «оставляет данный вопрос неурегулированным».

"Мы сейчас предполагаем внести поправку в федеральный закон. Так называемый «возвратный метод» показал свою эффективность. При этом федеральный закон предполагает либо содержание в приюте до смерти, либо подбор хозяина, что не всегда возможно. Есть научные данные, что рост популяции безнадзорных животных при «невозвратном способе», который принимается в других регионах, происходит на 60%. При «возвратном способе», который применяется у нас в Нижегородской области, наоборот, происходит падение популяции на 40%. Мы, с одной стороны, демонстрируем гуманное отношение к животным, с другой — делаем безопасными наши улицы. На мой взгляд, это практика заслуживает того, чтобы быть растиражированной", — приводит пресс-служба слова Никитина.

Он добавил, что сейчас идет подготовка документации, чтобы от имени заксобрания Нижегородской области предлагать эти поправки на федеральном уровне.

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