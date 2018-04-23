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Нижегородские депутаты внесут в ГД проект о возврате собак в среду обитания
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Нижегородские депутаты внесут в ГД проект о возврате собак в среду обитания 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 апр — РИА Новости. Депутаты заксобрания Нижегородской области планируют внести в Госдуму законопроект о возврате безнадзорных животных в среду обитания, такая норма уже действует в регионе, сообщила пресс-служба губернатора Глеба Никитина.
В пресс-службе пояснили, что в настоящее время в Нижегородской области действует законодательная норма, позволяющая выпускать вакцинированных, стерилизованных, неагрессивных животных в среду обитания, а действующее федеральное законодательство «оставляет данный вопрос неурегулированным».
"Мы сейчас предполагаем внести поправку в федеральный закон. Так называемый «возвратный метод» показал свою эффективность. При этом федеральный закон предполагает либо содержание в приюте до смерти, либо подбор хозяина, что не всегда возможно. Есть научные данные, что рост популяции безнадзорных животных при «невозвратном способе», который принимается в других регионах, происходит на 60%. При «возвратном способе», который применяется у нас в Нижегородской области, наоборот, происходит падение популяции на 40%. Мы, с одной стороны, демонстрируем гуманное отношение к животным, с другой — делаем безопасными наши улицы. На мой взгляд, это практика заслуживает того, чтобы быть растиражированной", — приводит пресс-служба слова Никитина.
Он добавил, что сейчас идет подготовка документации, чтобы от имени заксобрания Нижегородской области предлагать эти поправки на федеральном уровне.
По мнению депутата Госдумы Дениса Москвина ("Единая Россия"), чьи слова также приводит пресс-служба, «нижегородский законопроект имеет все шансы стать федеральным законом».
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