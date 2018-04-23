Глеб Никитин поддержал инициативу по внесению поправок в закон о бездомных животных

Глеб Никитин подчеркнул, что на данный момент в регионе действует законодательная норма, позволяющая выпускать вакцинированных, стерилизованных, неагрессивных животных в среду обитания, а действующее федеральное законодательство оставляет данный вопрос неурегулированным.

— Мы сейчас предполагаем внести поправку в федеральный закон», — отметил Глеб Никитин. «Практика, которая действует на уровне региона, так называемый „возвратный метод“, показала свою эффективность. При этом федеральный закон предполагает либо содержание в приюте до смерти, либо подбор хозяина, что не всегда возможно. Есть научные данные, что рост популяции безнадзорных животных при „невозвратном способе“, который принимается в других регионах, происходит на 60%. При „возвратном способе“, который применяется у нас в Нижегородской области, наоборот, происходит падение популяции на 40%. Мы с одной стороны демонстрируем гуманное отношение к животным, с другой — делаем безопасными наши улицы. На мой взгляд, это практика заслуживает того, чтобы быть растиражированной. Экспертный совет „Единой России“ законодательную инициативу поддержал. Сейчас планируем от имени Законодательного Собрания Нижегородской области предлагать эти поправки на федеральном уровне, — сказал глава региона.

— Дискуссия, думаю, будет достаточно острой: есть коллеги, которые имеют другие аргументы по этому вопросу», — заметил депутат Государственной Думы ФС РФ, секретарь Нижегородского регионального отделения «Единой России» Денис Москвин. «Но, надеюсь, что гуманизм и здравый смысл победит. Мы все, депутаты от Нижегородской области, будем поддерживать этот законопроект. Отрадно, что именно наши парламентарии, депутаты фракции „Единая Россия“ в Законодательном Собрании этот законопроект разработали, и он сейчас имеет все шансы стать федеральным законом», — добавил Денис Москвин.

Как отметил директор ООО «Зоозащита НН» и «Сострадание НН» Владимир Гройсман, фонд пытается сделать так, чтобы количество бездомных собак на улицах было минимальным, чтобы был кураторский присмотр, чтобы животные были вакцинированы.

— Есть регионы, у которых все готово к введению такой же практики, например, Ростовская область . К нам приезжают из других регионов: изучают методику отлова собак, стерилизации. Всего около 20 субъектов РФ готовы ввести подобный метод после принятия поправок в федеральное законодательство, — сообщил Владимир Гройсман.

Как отметил заместитель председателя Законодательного Собрания Нижегородской области Александр Табачников , законодательная инициатива позволит ликвидировать правовой пробел.

— Субъекты смогут выбирать по какому пути пойдут: либо создания мегаприютов, либо работать с ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск неагрессивных особей) с меньшими деньгами и более эффективно. Этот метод уже работает 4 года в Нижегородской области и доказал свою эффективность, — отметил депутат.

23 апреля в ходе заседания Собрания фракция партии «Единая Россия» в Законодательном собрании Нижегородской области было принято решение вынести поправки в федеральное законодательство на рассмотрение Законодательного Собрания Нижегородской области, которое состоится 24 апреля.