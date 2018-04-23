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В «Сколкове» разработают протезы рук с функционалом электроинструментов
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В «Сколкове» разработают протезы рук с функционалом электроинструментов 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Протезы рук с функциями шуруповерта, плоскогубцев или дозатора для жидкости, которые позволят их обладателям работать на промышленных предприятиях, начала разрабатывать компания «Моторика» — резидент Инновационного центра «Сколково».
"Мы начали работать над созданием рабочих протезов, которые будут возвращать не только физиологические возможности руки, но и давать особенные электро-механические функции, которые выполняют разные инструменты. То есть у протеза будет сменная кистевая часть: отстегивается кисть с пальцами и пристегивается насадка, которая содержит в себе, например, шуруповерт или дозатор для жидкостей", — рассказал ТАСС руководитель отдела разработки протезов «Моторики» Федор Кубышкин.
Он добавил, что разработка делается для партнеров из Казахстана, которые планируют в дальнейшем трудоустраивать людей с инвалидностью. «Моторике» предоставили целый чемодан инструментов, которые партнеры хотели бы видеть в насадках на протезах. Среди них, в частности, различные кусачки, ножницы, пила, отвертки с разными насадками, емкости с жидкостями, плоскогубцы. Сейчас специалисты компании проводят тесты, какие функции можно внедрить в протез, а какие — нет.
"Мы можем внедрить в протез возможности ножниц со сменными лезвиями, плоскогубцев, пассатиж с различными насадками и формой губок. Оснастить его функцией шуруповерта, дрели с возможностью изменения насадок, трафарета, электролобзика, пилы. Причем, некоторые функции мы можем объединить в одном изделии, например, совместить шуруповерт и дозатор для жидкостей", — пояснил Кубышкин.
По его данным, для получения опытного образца понадобится 2,5-3 месяца, то есть в середине июля будут готовы первые опытные образцы для тестирования. Предварительно казахстанская сторона готова приобрести 30 таких промышленных протезов, общая сумма заказа — примерно 10 млн рублей.
Кубышкин пояснил, что серийных производств подобных протезов сейчас нет нигде в мире. «Есть единичные разработки инициативных групп, которые остаются в лабораториях, например, для ознакомления. Мы готовы довести протезы до рабочего изделия, чтобы больше людей с инвалидностью могли получить квалифицированную работу», — сказал эксперт.
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