Стоит ли обрывать цветы на петуниях до высадки на постоянное место?

Почти все тестируемые петунии собрались цвести. Сеяла 17.02. Пикировала 12.03. Некоторые уже перевалила 28.03 и 03.04 в бОльший объем, так как в общей кассете им стало тесно.

Слева слабенькие это комплиментунии винно-красная, розовая и вверху красно-белая

В горшках по 0,6-1 л они начали расти еще стремительнее и стали выбрасывать бутоны. Каждый день обрываю по несколько штук, а их все больше и больше.

сорванные бутоны

Читала, что раннее цветение замедляет развитие растений, но все же оставила несколько бутонов. Сегодня расцвел первый.

Марко-Поло мятный лайм

Я их немного почеренковала. 07.03. Это вместо прищипки.

в процессеО результатах говорить пока рано.

Кустик после черенкования-прищипки

Подкармливала после пикировки кальциевой селитрой для роста корней. В основном поливаю «Фитоспорином» в пасте, пару раз поливала компотиком «Энерген»+НВ-101. Один раз опрыскивала хелатом железа, так как показалось, что листья желтоватые.

И теперь я в раздумьях… Когда же давать им цвести? Или чем поливать, чтобы они перестали гнать бутоны? А может при таком развитии цветение уже не критично?

В грунт на улицу они поедут ближе к середине мая. Наверное я поторопилась со сроками посадки.

Буду рада советам. Раньше мои петуньи конечно были хороши, но с применением подкормок и использованием семян от фирмы Аэлита я столкнулась с проблемой — «как их остановить?» впервые.