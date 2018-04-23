Стоит ли обрывать цветы на петуниях до высадки на постоянное место? 

Почти все тестируемые петунии собрались цвести. Сеяла 17.02. Пикировала 12.03. Некоторые уже перевалила 28.03 и 03.04 в бОльший объем, так как в общей кассете им стало тесно.
Слева слабенькие это комплиментунии винно-красная, розовая и вверху красно-белая
В горшках по 0,6-1 л они начали расти еще стремительнее и стали выбрасывать бутоны. Каждый день обрываю по несколько штук, а их все больше и больше.
сорванные бутоны
Читала, что раннее цветение замедляет развитие растений, но все же оставила несколько бутонов. Сегодня расцвел первый.
Марко-Поло мятный лайм
Я их немного почеренковала. 07.03. Это вместо прищипки.
в процессеО результатах говорить пока рано.
Кустик после черенкования-прищипки
Подкармливала после пикировки кальциевой селитрой для роста корней. В основном поливаю «Фитоспорином» в пасте, пару раз поливала компотиком «Энерген»+НВ-101. Один раз опрыскивала хелатом железа, так как показалось, что листья желтоватые.
И теперь я в раздумьях… Когда же давать им цвести? Или чем поливать, чтобы они перестали гнать бутоны? А может при таком развитии цветение уже не критично?
В грунт на улицу они поедут ближе к середине мая. Наверное я поторопилась со сроками посадки.
Буду рада советам. Раньше мои петуньи конечно были хороши, но с применением подкормок и использованием семян от фирмы Аэлита я столкнулась с проблемой — «как их остановить?» впервые.