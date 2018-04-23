Ещё
Стоит ли обрывать цветы на петуниях до высадки на постоянное место?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стоит ли обрывать цветы на петуниях до высадки на постоянное место? 

7dach.ru 2 часа назад
Фото: 7dach.ru
Почти все тестируемые петунии собрались цвести. Сеяла 17.02. Пикировала 12.03. Некоторые уже перевалила 28.03 и 03.04 в бОльший объем, так как в общей кассете им стало тесно.
Слева слабенькие это комплиментунии винно-красная, розовая и вверху красно-белая
В горшках по 0,6-1 л они начали расти еще стремительнее и стали выбрасывать бутоны. Каждый день обрываю по несколько штук, а их все больше и больше.
сорванные бутоны
Читала, что раннее цветение замедляет развитие растений, но все же оставила несколько бутонов. Сегодня расцвел первый.
Марко-Поло мятный лайм
Я их немного почеренковала. 07.03. Это вместо прищипки.
в процессеО результатах говорить пока рано.
Кустик после черенкования-прищипки
Подкармливала после пикировки кальциевой селитрой для роста корней. В основном поливаю «Фитоспорином» в пасте, пару раз поливала компотиком «Энерген»+НВ-101. Один раз опрыскивала хелатом железа, так как показалось, что листья желтоватые.
И теперь я в раздумьях… Когда же давать им цвести? Или чем поливать, чтобы они перестали гнать бутоны? А может при таком развитии цветение уже не критично?
В грунт на улицу они поедут ближе к середине мая. Наверное я поторопилась со сроками посадки.
Буду рада советам. Раньше мои петуньи конечно были хороши, но с применением подкормок и использованием семян от фирмы Аэлита я столкнулась с проблемой — «как их остановить?» впервые.
7dach.ru: последние новости
В режиме нон-стоп: однолетние цветы на весь сезон Супермаркет против рынка: Минпромторг хочет упразднить сельскохозяйственные рынки Обогрев без потерь: практичный и недорогой способ изоляции основания теплицы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось видео вылетевшего в полете иллюминатора29
На Москву обрушится торнадо26
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении292
Венгрия заблокировала заседание Украина — НАТО79
Назван преемник Саргсяна24
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:18
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»
Украина Происшествия
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
02:07
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир
Украина Статьи
00:12
Умер Сергей Тупикин
Шоу-бизнес Происшествия
02:20
Шотландец поплатился за зигующего мопса
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение