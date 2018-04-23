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Брутальная политика должна уйти в сторону, заявила Матвиенко
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Брутальная политика должна уйти в сторону, заявила Матвиенко 

РИА Новости 1 час назад
САРАЕВО, 23 апр — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пошутила насчёт того, что пришло время матриархата в мире, более гуманного управления.
"Придаем особое значение второму Евразийскому женскому форуму, который пройдёт в сентябре этого года в Санкт-Петербурге. Обещает быть очень представительным. Может, уже пришло время матриархата, более гуманного управления мира, может, уже мужская, брутальная политика должна уйти в сторону, потому что обстановка в мире, действительно, тревожная", — заявила Матвиенко, выступая в Палате народов Парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины.
"Я, конечно, шучу", — добавила она.
Ранее Матвиенко заявляла, что форум, который пройдет 20-21 сентября в северной столице, обещает быть намного масштабнее предыдущего. Она напомнила, что в первом форуме приняли участие делегации из 80 стран, сейчас уже направлены приглашения более чем в 150 государств.
Спикер Совета Федерации во главе делегации верхней палаты российского парламента 23-24 апреля посещает Боснию и Герцеговину с официальным визитом.
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