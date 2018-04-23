Брутальная политика должна уйти в сторону, заявила Матвиенко

"Придаем особое значение второму Евразийскому женскому форуму, который пройдёт в сентябре этого года в Санкт-Петербурге . Обещает быть очень представительным. Может, уже пришло время матриархата, более гуманного управления мира, может, уже мужская, брутальная политика должна уйти в сторону, потому что обстановка в мире, действительно, тревожная", — заявила Матвиенко, выступая в Палате народов Парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины

"Я, конечно, шучу", — добавила она.

Ранее Матвиенко заявляла, что форум, который пройдет 20-21 сентября в северной столице, обещает быть намного масштабнее предыдущего. Она напомнила, что в первом форуме приняли участие делегации из 80 стран, сейчас уже направлены приглашения более чем в 150 государств.

Спикер Совета Федерации во главе делегации верхней палаты российского парламента 23-24 апреля посещает Боснию и Герцеговину с официальным визитом.