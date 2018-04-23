Ещё
Чердачную и подвальную двери дома на улице Советской Армии закрыли и опечатали по просьбе местного жителя
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Чердачную и подвальную двери дома на улице Советской Армии закрыли и опечатали по просьбе местного жителя 

Управа района Марьина роща 1 час назад
Фото: Управа района Марьина роща
Оглашены очередные результаты проверок, проведенных после звонков местных жителей по телефону доверия по антитеррору и безопасности префектуры СВАО. Так, открытые двери подвала и чердака дома, расположенного по адресу ул. Советской Армии, д. 17/52, были закрыты и опечатаны специалистами.
Всего в апреле за три недели от жителей округа поступило 50 звонков. Согласно данным статистики, основные жалобы — открытые двери чердаков, неукомплектованные пожарные шкафы, подозрительные соседи и шумные компании.
Напомним, что обо всем, что может представлять угрозу безопасности в жилом секторе, можно сообщить по круглосуточному телефону 8 (495) 680-29-44. (то)
Управа района Марьина роща: последние новости
Вопросы празднования Дня Победы и вывоза автохлама обсудили на традиционной встрече с населением Покрытие на детской площадке в 4-м Стрелецком проезде восстановлено коммунальщиками Жители Марьиной Рощи зададут вопросы участковому
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось видео вылетевшего в полете иллюминатора29
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении287
На Москву обрушится торнадо26
Венгрия заблокировала заседание Украина — НАТО79
Назван преемник Саргсяна23
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:18
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»
Украина Происшествия
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
02:07
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир
Украина Статьи
00:12
Умер Сергей Тупикин
Шоу-бизнес Происшествия
02:20
Шотландец поплатился за зигующего мопса
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение