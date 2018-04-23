Чердачную и подвальную двери дома на улице Советской Армии закрыли и опечатали по просьбе местного жителя

Оглашены очередные результаты проверок, проведенных после звонков местных жителей по телефону доверия по антитеррору и безопасности префектуры СВАО. Так, открытые двери подвала и чердака дома, расположенного по адресу ул. Советской Армии, д. 17/52, были закрыты и опечатаны специалистами.

Всего в апреле за три недели от жителей округа поступило 50 звонков. Согласно данным статистики, основные жалобы — открытые двери чердаков, неукомплектованные пожарные шкафы, подозрительные соседи и шумные компании.

Напомним, что обо всем, что может представлять угрозу безопасности в жилом секторе, можно сообщить по круглосуточному телефону 8 (495) 680-29-44. (то)