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В Щукине прошел общегородской субботник
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В Щукине прошел общегородской субботник 

Управа района Щукино 1 час назад
Фото: Управа района Щукино
В субботу, 21 апреля, активные жители Щукина потрудились на общегородском субботнике. Они навели порядок в сквере на улице Маршала Рыбалко, д. 1, а также на набережной у дома 50 по улице Живописной.
— Радует, что субботники проходят весело и интересно, на них приходят люди, полные энтузиазма и готовые оказать посильную помощь в уборке территорий района. Чистота города начинается с чистоты двора и улицы, — отметил житель района Андрей В.
К уборке территории присоединились глава управы района Олег Железняк, общественные советники, сотрудники ТЦСО, члены Совета ветеранов, а также все неравнодушные жители.
Напомним, что в СЗАО проходит фотоконкурс «Весна. Субботник. СЗАО». Для участия в нем необходимо опубликовать фотографии с субботников в социальных сетях — в Instagram, Facebook или «ВКонтакте» — до 30 апреля включительно, обязательно дополнив их хештегом#Нашчистыйсзао2018 или #веснасубботниксзао2018, указав название своего района. (ск)
Управа района Щукино: последние новости
В Щукине субботники проведут в сквере на Маршала Рыбалко и на набережной по улице Живописной Около 165 тысяч человек приняли участие в общегородском субботнике в СЗАО В библиотеке №245 района Щукино появится новое арт-пространство
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