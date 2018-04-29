Знаки на 20 нижегородских улицах будут обновлены

Как отмечается в сообщении, работы по приведению знаков в нормативное состояние в Нижнем Новгороде пройдут в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Их планируется начать в июле, а закончить 3 сентября.

Кроме того, будут выполнены работы по нанесению дорожной разметки, устройству металлических пешеходных ограждений и восстановлению светофорных объектов.

В министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области также напомнили, что ознакомиться с программой реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» в регионе можно на официальном сайте министерства.