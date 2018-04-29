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Знаки на 20 нижегородских улицах будут обновлены
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Знаки на 20 нижегородских улицах будут обновлены 

Newsroom24 53 минуты назад
Фото: Newsroom24
Дорожные знаки на 20 улицах областного центра будут обновлены, сообщает министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.
Как отмечается в сообщении, работы по приведению знаков в нормативное состояние в Нижнем Новгороде пройдут в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Их планируется начать в июле, а закончить 3 сентября.
Кроме того, будут выполнены работы по нанесению дорожной разметки, устройству металлических пешеходных ограждений и восстановлению светофорных объектов.
В министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области также напомнили, что ознакомиться с программой реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» в регионе можно на официальном сайте министерства.
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