Светофоры на 21 перекрестке Нижнего Новгорода приведут в порядок

Около 200 светофоров на 21 перекрестке обновят или заменят в Нижнем Новгороде в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году. Об этом сообщает министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

Замена и ремонт светофоров, в первую очередь, коснется основных магистралей города, там, где отмечается самое высокое число ДТП. Так, светофоры приведут в порядок на проспектах Гагарина, Октября, Героев, Ленина, улицах Бринского, Южное шоссе, Коминтерна, Московское шоссе, Казанское шоссе, Переходникова, Родионова. Там установят новые светодиодные светофоры, с обратным отсчетом времени. Планируется, что работы будут проходить с июля до конца августа.

Так, в рамках проекта будет установлен новый светофорный объект на перекрестке проспект Гагарина — Ипподром (рядом с домом 230 на проспекте Гагарина). Перекресток находится рядом с автостанцией «Щербинки», и пешеходам приходится переходить дорогу по нерегулируемому переходу.