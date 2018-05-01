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Светофоры на 21 перекрестке Нижнего Новгорода приведут в порядок
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Светофоры на 21 перекрестке Нижнего Новгорода приведут в порядок 

Vgoroden.ru 44 минуты назад
Фото: Vgoroden.ru
Около 200 светофоров на 21 перекрестке обновят или заменят в Нижнем Новгороде в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году. Об этом сообщает министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.
Замена и ремонт светофоров, в первую очередь, коснется основных магистралей города, там, где отмечается самое высокое число ДТП. Так, светофоры приведут в порядок на проспектах Гагарина, Октября, Героев, Ленина, улицах Бринского, Южное шоссе, Коминтерна, Московское шоссе, Казанское шоссе, Переходникова, Родионова. Там установят новые светодиодные светофоры, с обратным отсчетом времени. Планируется, что работы будут проходить с июля до конца августа.
Так, в рамках проекта будет установлен новый светофорный объект на перекрестке проспект Гагарина — Ипподром (рядом с домом 230 на проспекте Гагарина). Перекресток находится рядом с автостанцией «Щербинки», и пешеходам приходится переходить дорогу по нерегулируемому переходу.
Напомним, проверка качества магистралей, отремонтированных в прошлом году по программе «Безопасные и качественные дороги», продолжается в Нижегородской области.
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