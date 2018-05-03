На опасных участках Нижнего Новгорода установят светофоры

Масштабная модернизация существующих светофоров будет проводится на основных магистралях города в местах повышенной концентрации ДТП: пр. Гагарина, ул. Бринского, пр. Октября, Южное шоссе, ул. Коминтерна, Московское шоссе, ул. Переходникова, пр. Героев, пр. Ленина, Казанское шоссе, ул. Родионова. Обновленные светофоры будут светодиодные, с обратным отсчетом времени. Работы начнутся в июне и завершатся к 1 сентября — началу учебного года. Об этом рассказали в министерстве транспорта региона.

Также по проекту «Безопасные и качественные дороги» будет установлен новый светофор на «пр. Гагарина — Ипподром» (рядом с домом № 230 на пр. Гагарина). Перекресток находится рядом с автостанцией «Щербинки», и большой пассажиропоток направляется по нерегулируемому пешеходному переходу. В 2017 году в этом месте произошло пять ДТП с пострадавшими, в том числе три наезда на пешеходов. В результате один человек погиб, четверо ранены.

В региональном минтрансе пояснили, что светофорные объекты — это группа светофоров, включая пешеходные, установленные на участке дорожной сети.

В региональном минтрансе говорят, что если в прошлом году основные мероприятия программы «Безопасные и качественные дороги» были направлены на ремонт дорог, то в 2018 году акцент будет сделан на повышение безопасности дорожного движения: нанесение разметки, устройство металлических пешеходных ограждений, восстановление светофорных объектов, оборудование дорог знаками, а также ремонт проезжей части и тротуаров городских улиц. Планируется ликвидировать 33 места концентрации ДТП из оставшихся 70.