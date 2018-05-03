Дорожные знаки в Нижнем Новгороде приведут в порядок к сентябрю

Дорожные знаки на 20 улицах Нижнего Новгорода приведут в порядок к сентябрю. Как сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на министерстве транспорта и автомобильных дорог, работы планируется осуществить в июле и августе после завершения ремонта трасс, запланированного на 2018 год.

Места, где будут установлены или заменены дорожные знаки, являются местами повышенной концентрации ДТП. Они расположены в Автозаводском, нижегородском, Сормовском и Московском районах.

Работы проведут в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Предполагается, что они завершатся до 3 сентября.

Знаки вновь установят на дорогах: проспект Ленина от Восточного путепровода до улицы Веденяпина, улица Южное Шоссе от улицы Юлиуса Фучика до улицы Янки Купалы, проспект Бусыгина от улицы Переходникова до улицы Львовской, проспект Октября от проспекта Молодежный до улицы Дьяконова, улица Переходникова от улицы Лесной до проспекта Бусыгина, улица Львовская от улицы Строкина до улицы Детской, улица Плотникова от улицы Советской Армии до улицы Строкина, улица Монастырка от улицы Юлиуса Фучика до улицы Восточный проезд, улица Толбухина от проспекта Ильича до улицы Мончегорской, улица Рябцева, улица Варварская от площади Свободы до площади Минина, улица Родионова от улицы Большая Печерская до улицы Бринского, проспект Кораблестроителей от улицы Баренца до улицы Коновалова, переулок Союзный от улицы Коминтерна до улицы Сутырина.

На этих же участках проведут ремонт существующих дорожных знаков. Также восстановят указатели для водителей на улицах: Веденяпина от проспекта Ленина до Южного Шоссе, Лескова от улицы Юлиуса Фучика до улицы Коломенской, Казанское шоссе от улицы Родионова до знака «Нижний Новгород», Ковалихинской от улицы Варварской до улицы Максима Горького, Коновалова от проспекта Кораблестроителей АЗС Лукойл

Напомним, светофоры обновят на 21 перекрестке Нижнего Новгорода.