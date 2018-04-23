Патрушев и советник президента Ирака обсудили противодействие терроризму

"Николай Патрушев и Фалих Файсал Фахад Ал-Файяд обсудили вопросы российско-иракского сотрудничества в сфере противодействия международному терроризму", — говорится в сообщении.

Отдельное внимание на встрече было уделено взаимодействию военных ведомств, спецслужб и правоохранительных органов России и Ирака, отметили в пресс-службе Совбеза РФ.

"В условиях использования международными террористическими организациями информационно-коммуникационных технологий выразили заинтересованность обмена мнениями по проблематике кибертерроризма", — отмечается в сообщении.