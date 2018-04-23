Патрушев и советник президента Ирака обсудили противодействие терроризму 

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев и советник президента Ирака по вопросам безопасности Фалих Файсал Фахад Ал-Файяд во время встречи в Москве обсудили сотрудничество по противодействию терроризму, сообщает в понедельник пресс-служба Совбеза РФ.
"Николай Патрушев и Фалих Файсал Фахад Ал-Файяд обсудили вопросы российско-иракского сотрудничества в сфере противодействия международному терроризму", — говорится в сообщении.
Отдельное внимание на встрече было уделено взаимодействию военных ведомств, спецслужб и правоохранительных органов России и Ирака, отметили в пресс-службе Совбеза РФ.
"В условиях использования международными террористическими организациями информационно-коммуникационных технологий выразили заинтересованность обмена мнениями по проблематике кибертерроризма", — отмечается в сообщении.