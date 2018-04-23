Ещё
Патрушев и советник президента Ирака обсудили противодействие терроризму
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Патрушев и советник президента Ирака обсудили противодействие терроризму 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев и советник президента Ирака по вопросам безопасности Фалих Файсал Фахад Ал-Файяд во время встречи в Москве обсудили сотрудничество по противодействию терроризму, сообщает в понедельник пресс-служба Совбеза РФ.
"Николай Патрушев и Фалих Файсал Фахад Ал-Файяд обсудили вопросы российско-иракского сотрудничества в сфере противодействия международному терроризму", — говорится в сообщении.
Отдельное внимание на встрече было уделено взаимодействию военных ведомств, спецслужб и правоохранительных органов России и Ирака, отметили в пресс-службе Совбеза РФ.
"В условиях использования международными террористическими организациями информационно-коммуникационных технологий выразили заинтересованность обмена мнениями по проблематике кибертерроризма", — отмечается в сообщении.
Уточняется, что Фалих Файсал Фахад Ал-Файяд прибыл в Россию для участия в IX Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая пройдет в Сочи 24-26 апреля.
РИА Новости: последние новости
"Цинично и нагло". Экономист об условии США по снятию санкций с "РусАла" Эксперт прокомментировал заявление Минфина США по "Русалу" Ураган повалил в Москве более тысячи деревьев
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось видео вылетевшего в полете иллюминатора29
На Москву обрушится торнадо26
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении292
Венгрия заблокировала заседание Украина — НАТО79
Назван преемник Саргсяна24
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:18
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»
Украина Происшествия
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
02:07
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир
Украина Статьи
00:12
Умер Сергей Тупикин
Шоу-бизнес Происшествия
02:20
Шотландец поплатился за зигующего мопса
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение