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Законы, вступающие в силу 27 апреля
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Законы, вступающие в силу 27 апреля 

Парламентская газета 54 минуты назад
Фото: Министерство спорта Российской Федерации
Постановление Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2018 года № 458 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 4 августа 2015 г. № 794 и признании утратившим силу пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 24 июля 2017 г. № 879»
Подписанное постановление направлено на совершенствование процедуры подтверждения соответствия индустриальных (промышленных) парков и управляющих компаний таких парков установленным требованиям для применения к ним мер стимулирования деятельности в сфере промышленности.
В частности, с трех до пяти лет увеличен срок действия решения Минпромторга России о соответствии индустриального (промышленного) парка установленным требованиям.
Управляющая компания индустриального (промышленного) парка может подать документы на подтверждение соответствия определённым требованиям, в том числе через государственную информационную систему промышленности.
Постановление Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2018 года № 457 «Об утверждении формы обязательного публичного отчета высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, представляемого в законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации, и формы плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы»
Утверждена форма публичного отчета руководителя субъекта РФ перед региональным парламентом о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания. Он, в частности, будет содержать сведения об организациях, которые собирают и обобщают информацию о качестве условий оказания услуг; результаты независимой оценки и сведения об информационно-разъяснительной работе среди населения.
Постановление Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2018 года № 456 «О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. № 1177»
Уточняется срок вступления в силу требований к году выпуска автобусов, используемых для организованной перевозки групп детей. Так, запрет на перевозки детей автобусами старше 10 лет максимальной массой до 5 тонн и более 8 мест для сидения (помимо водителя), маршруты которых пролегают в Москве и области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, вступит в силу с 1 июля 2018 года.
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