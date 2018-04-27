Законы, вступающие в силу 27 апреля

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2018 года № 458 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 4 августа 2015 г. № 794 и признании утратившим силу пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 24 июля 2017 г. № 879»

Подписанное постановление направлено на совершенствование процедуры подтверждения соответствия индустриальных (промышленных) парков и управляющих компаний таких парков установленным требованиям для применения к ним мер стимулирования деятельности в сфере промышленности.

В частности, с трех до пяти лет увеличен срок действия решения Минпромторга России о соответствии индустриального (промышленного) парка установленным требованиям.

Управляющая компания индустриального (промышленного) парка может подать документы на подтверждение соответствия определённым требованиям, в том числе через государственную информационную систему промышленности.

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2018 года № 457 «Об утверждении формы обязательного публичного отчета высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, представляемого в законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации, и формы плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы»

Утверждена форма публичного отчета руководителя субъекта РФ перед региональным парламентом о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания. Он, в частности, будет содержать сведения об организациях, которые собирают и обобщают информацию о качестве условий оказания услуг; результаты независимой оценки и сведения об информационно-разъяснительной работе среди населения.

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2018 года № 456 «О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. № 1177»