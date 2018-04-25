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Законы, вступающие в силу 25 апреля
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Законы, вступающие в силу 25 апреля 

Парламентская газета 34 минуты назад
Фото: Министерство спорта Российской Федерации
Постановление Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2018 года № 452 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2014 г. № 1203»
На Министерство финансов РФ возложены полномочия по определению состава информации о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы.
Постановление Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2018 года № 453 «О признании утратившим силу подпункта 5.2.18.33 Положения о Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации»
Из списка полномочий Минпромторга России исключено установление порядка проведения конкурсного отбора в целях формирования перечня приоритетных инвестиционных проектов индустрии детских товаров, поддержка которых осуществляется за счет федерального бюджета.
Парламентская газета: последние новости
Косачев прокомментировал заявление G7 о возможном ужесточении санкций в отношении РФ Израиль пообещал ударить по Сирии в случае применения С-300 против его самолётов Запуск всех линий «Ямал СПГ» утроит производство сжиженного природного газа в РФ
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