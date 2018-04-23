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Назад в Зимбабве: студентку нижегородского вуза высылают из России за незаконный репост
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Назад в Зимбабве: студентку нижегородского вуза высылают из России за незаконный репост 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Девушку обвиняют в незаконной миссионерской деятельности, ей грозит штраф и немедленная депортация. По мнению подруг Кудзай, поводом к таким неприятностям послужил репост в соцсети «ВКонтакте», содержащий лишь приглашение на концерт африканской музыки в стиле «госпел», но никак не проповедь. По этой причине студентка якобы не заслуживает столь сурового наказания.
В свою очередь тelegram-канал «Опер пишет» сообщает, что студентка-медик запрашивала визу на получение образования, а не ведение миссионерской деятельности, поэтому формально она нарушила законодательство и отправится домой. По мнению авторов канала, строгость закона связана с потоком различного рода религиозных течений, в том числе и радикальных, которые хлынули в Россию в 1990-х годах, после провозглашения свободы вероисповедания.
В пресс-службе медуниверситета NN.ru сообщили, что проблемы у иностранной студентки начались ещё несколько месяцев назад. В феврале 2018 года Нижегородский областной суд назначил ей наказание за незаконную миссионерскую деятельность в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей и выдворения из России. Однако тогда суд пошёл девушке на встречу и отсрочил выдворение до конца июня, чтобы дать ей возможность доучиться.
— А вот на прошлой неделе девушка исчезла, не появлялась на занятиях, не отвечала на звонки работников деканата. Все иностранцы обязаны стоять на миграционном учете по месту пребывания, проживать только в общежитии, к примеру. За нарушение правил пребывания иностранцев в России действительно возможно выдворение, но мы делаем всё возможное, чтобы этого не допустить, — рассказал руководитель пресс-службы медицинского вуза Алексей Никонов.
При этом в вузе отметили, что речь идёт не об одном репосте, а о серии публикаций, содержащих фото— и видеоматериалы. Студентка призывала ходить в конкретную церковь, рассказывала о личном опыте её посещения.
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