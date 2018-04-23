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Лейбористы хотят расширить мандат Банка Англии
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Лейбористы хотят расширить мандат Банка Англии 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 23 апреля — «Вести. Экономика». Британская оппозиционная лейбористская партия расширит мандат Банка Англии, включив в него такие факторы, как занятость, но не будет стремиться к снижению уровня независимости центрального банка, заявил глава финансовой политики лейбористов Джон Макдоннелл.
Банк Англии EPA/HANNAH MCKAY
"Меня очень привлекает более широкий мандат, который есть в Америке, но мы сохранили бы независимость Банка Англии", — сказал Макдоннелл в интервью ITV. Британия не планирует проводить другие национальные выборы до 2022 года, в настоящее время власть в стране находится у консерваторов премьер-министра Терезы Мэй. Комитет по установлению процентных ставок Банка Англии имеет право поддерживать стабильность цен и удерживать инфляцию на уровне 2%, а также поддерживать цели правительства в области роста и занятости. Федеральный резерв США имеет мандат на продвижение максимальной занятости, стабильных цен и умеренных долгосрочных процентных ставок. Макдоннелл сказал, что партия опубликует свой второй отчет о будущем Банка Англии в конце мая или начале июня и что он хочет провести как можно более широкую дискуссию о том, что является основной целью. В прошлом году лейбористы заявляли, что рассматривают возможность переноса частей Банка Англии в Бирмингем, если получат власть, утверждая, что такое изменение необходимо для снижения зависимости экономики от банковской отрасли Лондона. Несмотря на то, что лейбористы отстают от консерваторов в большинстве опросов общественного мнения, члены их партии смогут побороться за власть в будущем правительстве, поскольку Мэй проводит сложный и противоречивый процесс вывода страны из состава Европейского союза без парламентского большинства. Такие перспективы привели к нервозности среди компаний в британском секторе финансовых услуг, которые опасаются за статус-кво в результате перехода к социалистической повестке дня, которую проводит лейбористская партия с тех пор, как в 2015 году к власти пришел левый лидер Джереми Корбин.
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