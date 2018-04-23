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Москвичи оценят работу терапевтов в поликлинике Останкина
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Москвичи оценят работу терапевтов в поликлинике Останкина 

Управа Останкинского района 2 часа назад
Фото: Управа Останкинского района
Горожане оценят работу врачей в районных поликлиниках; тематическое голосование открыто в системе электронных референдумов «Активный гражданин».
Жители Останкинского района могут выставить оценку работе терапевтов и врачей общей практики, ведущих прием в филиалах городской поликлиники № 12. Они находятся по адресам ул. Бочкова, 5, корп. 3 и ул. Цандера, 9, стр. 1.
Для оценки нужно выбрать указанную поликлинику; найти или ввести фамилию доктора и выставить оценку по десятибалльной шкале, где 10 — отлично, а 1 — очень плохо. Голосование продлится до 3 июня. (иб)
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