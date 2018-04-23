Москвичи оценят работу терапевтов в поликлинике Останкина

Горожане оценят работу врачей в районных поликлиниках; тематическое голосование открыто в системе электронных референдумов «Активный гражданин».

Жители Останкинского района могут выставить оценку работе терапевтов и врачей общей практики, ведущих прием в филиалах городской поликлиники № 12. Они находятся по адресам ул. Бочкова, 5, корп. 3 и ул. Цандера, 9, стр. 1.

Для оценки нужно выбрать указанную поликлинику; найти или ввести фамилию доктора и выставить оценку по десятибалльной шкале, где 10 — отлично, а 1 — очень плохо. Голосование продлится до 3 июня. (иб)