Во всероссийском конкурсе будут участвовать шесть проектов благоустройства территорий Кировской области

Заседание межведомственной комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» под председательством губернатора Кировской области Игоря Васильева состоялось в правительстве региона 23 апреля.

На нем выбрали шесть проектов по благоустройству общественных пространств, которые могут рассчитывать на грантовую поддержку. Лучшие заявки муниципалитетов направят в Минстрой России до 27 апреля.

В этом году федеральное министерство строительства и ЖКХ проводит всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в исторических поселениях и малых городах с численностью населения до 100 тысяч человек.

Муниципалитеты, представившие самые интересные решения по благоустройству городских пространств, получат гранты на реализацию проектов. Общая сумма денежных премий из федерального бюджета составит порядка 5 млрд рублей.

По словам главы региона, поддержанные комиссией проекты должны улучшить архитектурный облик городов и дать вторую жизнь наиболее посещаемым городским общественным территориям.

«У каждого проекта своя изюминка. Сегодня мы увидели свежие и стилизованные решения, которые направлены на комплексное развитие городов. Это, безусловно, позитивная история. Вторую жизнь обретут самые посещаемые общественные пространства», — сказал Игорь Васильев.

Министр энергетики и ЖКХ Кировской области Игорь Редькин пояснил, что в каждом муниципальном образовании, которое заявилось на участие в конкурсе, органы местного самоуправления провели общественные обсуждения и рейтинговое голосование за территории. Затем структурированные конкурсные заявки направили на рассмотрение межведомственной комиссии и одновременно в Минстрой России. Победители федерального этапа конкурса смогут рассчитывать на грантовую поддержку до 100 млн рублей.

Межведомственная комиссия оценивала проекты по нескольким направлениям. Среди них — востребованность проекта жителями и туристами, его оригинальность, использование муниципально-частного партнерства в реализации и участие общественности.

В итоге на всероссийский конкурс направят заявки по благоустройству Соборной площади в Слободском и улицы Кирова в Кирсе , реконструкции городского сада в Котельниче и площади труда им. Ф. И. Трещева в Вятских Полянах. Кроме того, в Омутнинске создадут Центральный квартал, а в Кирово-Чепецке благоустроят сквер на улице Первомайской.

Каждый проект предполагает масштабные преобразования городских пространств. В этих городах отреставрируют исторические памятники, создадут современные места массового отдыха с новыми детскими площадками, скейт-парками, пешеходными зонами, сценическими комплексами, скверами и набережными.

Итоги федерального конкурса подведут в июне, а до конца года каждый город-участник должен разработать проектно-сметную документацию и получить положительное заключение государственной экспертизы. Само благоустройство завершат до конца 2019 года.

Фото — пресс-центр Правительства Кировской области