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«Мертвые души» обнаружены в Общественной палате Нижнего Новгорода
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«Мертвые души» обнаружены в Общественной палате Нижнего Новгорода 

В городе N 2 часа назад
Фото: В городе N
Фактически из 38 ее членов, избранных в прошлом году, сегодня реально работают только 15. Об этом сообщила председатель общественной палаты Юлия Крузе в ходе заседания постоянной комиссии городской думы по местному самоуправлению 23 апреля.
Напомним, Общественная палата была создана по инициативе экс-главы Нижнего Новгорода Елизаветы Солонченко. Нижегородцы подали порядка 400 заявок, желая принять участие в формировании нового городского общественного органа. Из них были отобраны 33 активиста. Впоследствии количество членов Общественной палаты увеличилось до 38.
Однако, по словам Юлии Крузе, многие из членов палаты не являются на заседания и не принимают участие в ее работе.
«Нам очень нужны рабочие люди. Есть и «мертвые души», и «одинокие рейнджеры», но мы нуждаемся в тех, кто умеет действовать в команде, кто меняет жизнь и отдает много времени и живой энергии. Мы готовы принять новых людей», — подчеркнула Крузе.
Напомним, в Общественную палату Нижнего Новгорода могут войти представители некоммерческих организаций.
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