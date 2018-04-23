«Мертвые души» обнаружены в Общественной палате Нижнего Новгорода

Фактически из 38 ее членов, избранных в прошлом году, сегодня реально работают только 15. Об этом сообщила председатель общественной палаты Юлия Крузе в ходе заседания постоянной комиссии городской думы по местному самоуправлению 23 апреля.

Напомним, Общественная палата была создана по инициативе экс-главы Нижнего Новгорода Елизаветы Солонченко . Нижегородцы подали порядка 400 заявок, желая принять участие в формировании нового городского общественного органа. Из них были отобраны 33 активиста. Впоследствии количество членов Общественной палаты увеличилось до 38.

Однако, по словам Юлии Крузе , многие из членов палаты не являются на заседания и не принимают участие в ее работе.

«Нам очень нужны рабочие люди. Есть и «мертвые души», и «одинокие рейнджеры», но мы нуждаемся в тех, кто умеет действовать в команде, кто меняет жизнь и отдает много времени и живой энергии. Мы готовы принять новых людей», — подчеркнула Крузе.

Напомним, в Общественную палату Нижнего Новгорода могут войти представители некоммерческих организаций.