Около 1 тыс. саженцев продали на садовой ярмарке в Истре за 3 дня

Порядка 1 тысячи саженцев продали на ярмарке «Сад-огород» в подмосковной Истре в прошедшие выходные, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области

В минувшие выходные одни из наиболее значимых ярмарок прошли в Раменском районе — социальная ярмарка «Ценопад» и в городском округе Истра — сезонная ярмарка «Сад-огород». На ярмарках покупатели могли приобрести ряд товаров для сада по низкой цене, мероприятия пользовались большим спросом в преддверии дачного сезона.

«На первой сезонной ярмарке «Сад-огород», которая проходит в Истре по 26 апреля, покупателям предложили плодово-ягодные деревья, кустарники смородины, облепихи, малину, крыжовник из питомников Московской, Ростовской и Краснодарской областей. Всего за три дня было реализовано более 900 саженцев», — сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников

Подмосковные хозяйства предлагают цветы, в том числе, саженцы пионов, анютины глазки, подмосковные розы — более 1,2 тысячи кустов было реализовано за три дня мероприятия. Также наиболее активный спрос у покупателей зафиксирован на инструменты для огорода — секаторы, подпорки для растений и другое.