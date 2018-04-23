Министр иностранных дел Украины предупредил лидеров G7 о российской угрозе для западной демократии

Россия использует Украину в качестве площадки для ведения информационной войны против западной демократии, заявил министр иностранных дел Украины в воскресенье на встрече министров иностранных дел стран-членов «Большой семерки».

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд (Chystia Freeland) заявила, что подрывное влияние России на Западе должно быть одним из главных пунктов повестки дня. Она собрала всех министров на неофициальной встрече у себя дома, чтобы министр иностранных дел Украины Павел Климкин донес это сообщение и до ее коллег из G7.

Фриланд пригласила Климкина принять участие в воскресных переговорах, которые прошли у нее дома за традиционным бранчем, приготовленным ее детьми.

«Удивительно то, как ей удалось создать дружескую атмосферу гостеприимства. Все министры сидели за столом, который накрыли для нас ее дети», — сообщил Климкин в интервью The Canadian Press в воскресенье днем.

Однако тема беседы была менее приятной. Климкин выступил за формирование сильной и единой позиции стран G7 против того, что он назвал попытками Кремля дестабилизировать демократию путем вмешательства в выборы и прочих кибератак.

Он также добавил, что в данной ситуации Украина остается «чашкой Петри», в которую Россия вторглась в 2014 году, аннексируя Крым и занимая восточный Донбасс.

«По сути, Украина воспринимается многими, в том числе и Россией, как испытательный полигон, где РФ тестирует нетрадиционный методы ведения войны — гибридную войну», — сообщил Климкин. Происходящие события он назвал лишь частью более крупной войны «против демократического трансатлантического сообщества». Поддержку Украины, по его словам, следует рассматривать как «часть более масштабной акции».

«Совместная борьба с Украиной даст демократическому сообществу больше понимания усилий России по дестабилизации западного мира».

Фриланд рассматривает столкновение сил демократии и авторитаризма как определяющую черту нашего времени. Она также выделила президента России Владимира Путина в качестве главного нарушителя.

Климкин добавил, что все министры иностранных дел G7 привержены защите демократических институтов. Включая и администрацию Трампа в США , где бывший директор ФБР Роберт Мюллер (Robert Mueller) возглавляет специальное расследование на предмет возможного сговора между Россией и предвыборным штабом Трампа в 2016 году.

Климкин сообщи, что в субботу он провел «отличную встречу» в Торонто с заместителем госсекретаря США Джоном Салливаном (John Sullivan).

«У нас есть твердая и неизменная поддержка со стороны двух партий в конгрессе США. Такую поддержку нам оказывает администрация США ».

Трамп выдвинул своего директора ЦРУ Майка Помпео (Mike Pompeo) на кандидатуру следующего госсекретаря, однако Помпео не приехал в Торонто, поскольку ему приходится продолжать борьбу с противниками его выдвижения.

В воскресенье министры иностранных дел стран «Большой семерки» провели встречу, на которой обсудили главные проблемы по обеспечению мира и безопасности, включая продолжительные напряженные отношения с Россией и северокорейский ядерный кризис.

Встреча состоялась через несколько дней после того, как Северная Корея пообещала приостановить испытания своих ядерных ракет и ракет дальнего действия и закрыть свой ядерный испытательный полигон, а также за несколько дней до проведения на этой неделе исторического саммита между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

После того как две недели назад Трамп отправил Помпео на секретную встречу с Кимом, чтобы подготовить почву для последующих переговоров, Трамп готовится к знаменательной встрече с северокорейским лидером, которая пройдет в течение следующих недель.

Дата пока еще не установлена, и существует неопределенность по поводу того, как Трамп будет себя вести.

Посол США в Канаде Келли Крафт (Kelly Craft) считает, что Трамп возглавляет международные усилия, направленные на то, чтобы убедить Северную Корею отказаться от своего арсенала ядерного оружия.

«Что касается предстоящей встречи, президент Трамп действительно «мутит воду» в северокорейском вопросе», — сказала Крафт во время своего интервью The Canadian Press. «Мы также тесно сотрудничаем с Канадой по данному вопросу».

В январе Фриланд вместе с госсекретарем Трампа Рексом Тиллерсоном, который был недавно уволен, провела международную встречу, посвященную проблеме Северной Кореи.

Фриланд объявила, что она и Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Федерика Могерини (Federica Mogherini) в сентябре этого года проведут совместную встречу в Канаде, на которую будут приглашены все женщины министры иностранных дел.

В Канаде продвижение гендерного равенства является широко распространенной темой, которая затрагивается на всех обсуждениях «Большой семерки» и встреча министров иностранных дел не является исключением.

После саммита Фриланд пригласила несколько министров иностранных дел, страны которых не входят в G7, на отдельный ужин в субботу вечером.

Она сообщила, что ее японский коллега Таро Коно (Taro Kono), был единственным мужчиной на обеденной встрече в субботу. Фриланд отметила, что она и другие женщины-министры «часто оказываются в такой ситуации, где они единственные женщины в компании, так Таро удалось хоть немного узнать каково это».

В субботу Канада и Япония подписали соглашение о военном сотрудничестве, которое позволит вооруженным силам двух стран использовать военное оборудование друг друга во время совместных учений.

Фриланд и Коно также встретились в прошлом месяце в Токио, где они подтвердили свою приверженность поддерживать экономическое и дипломатическое давление на Северную Корею, чтобы положить конец ее ядерной программе на этом совещании G7.

В понедельник министр общественной безопасности Ральф Гудейл (Ralph Goodale) присоединится к Фриланд и будет председательствовать на совещании министров внутренних дел G7 по вопросам терроризма и кибербезопасности